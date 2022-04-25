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Радоница 2022: когда поминальные дни в Украине

25 апреля 2022, 12:07
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Радоница 2022: когда поминальные дни в Украине
Источник: Pixabay

Радоница 2022 в Украине, которую также называют Гробки, поминальные дни или Проводки, наступает через 9 дней после Пасхи.

Пасху в 2022 году отмечали 24 апреля, то Радоница выпадает на вторник, 3 мая. Однако из-за того, что это будничный день — многие православные христиане не имеют возможности посетить могилы умерших. Поэтому большинство украинцев отдают предпочтение устраивать поминальный день в воскресенье — 1 мая.

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Согласно верованиям именно до девятого дня после Пасхи души умерших посещают землю, а поэтому важно успеть помянуть их в этот период, не позднее 3 мая.

Радоница (также называется Гробки, Красная горка, Проводки) — вторую неделю после Пасхи, которая в украинской традиции является поминальной по умершим родственникам. За неделю до Пасхи принято ходить на могилы к родственникам и наводить там порядок. После Пасхи принято ходить на кладбище и чтить память умерших. Также с собой на могилки несут цветы, конфеты и печенье и маленькие паски.

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Поминальні дні
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