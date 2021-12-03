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Какие праздники украинцы будут отмечать в 2022 году – список

3 декабря 2021, 14:00
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
календар 2022

Календарь на 2022 год насчитывает множество государственных и неофициальных праздников. В следующем году украинцы будут отдыхать 116 дней. Число рабочих дней составит 249.

Государственные праздники в 2022 году

  • 1 января – Новый Год (суббота);
  • 7 января – Рождество Христово (пятница);
  • 8 марта – Международный женский день (вторник);
  • 24 апреля – Пасха (воскресенье);
  • 1 мая – День труда (воскресенье);
  • 9 мая – День Победы (понедельник);
  • 12 июня – Троица (воскресенье);
  • 28 июня – День Конституции Украины (вторник);
  • 24 августа – День Независимости Украины (среда);
  • 14 октября – День защитников и защитниц Украины (пятница);
  • 25 декабря — Рождество Христово (воскресенье).

Праздники в январе 2022

  • 1 января — Новый год
  • 7 января — Рождество Христово
  • 14 января — Старый Новый год
  • 19 января — Крещение Господне (Богоявление)
  • 20 января — День Автономной Республики Крым
  • 21 января — День объятий
  • 22 января — День Соборности и Свободы Украины
  • 25 января — Татьянин день
  • 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
  • 29 января — День памяти героев Крут
  • 31 января — Международный день ювелира

Праздники в феврале 2022

  • 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля — Международный день бармена
  • 9 февраля – Международный день стоматолога
  • 14 февраля — День Святого Валентина
  • 15 февраля — День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне
  • 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля — Международный день родного языка
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений
  • 28 февраля – начало Масленицы

Праздники в марте 2022

  • 1 марта — Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта — Всемирный день писателя
  • 6 марта — конец Масленицы
  • 8 марта — Международный женский день
  • 9 марта — Международный день диджея
  • 12 марта — День землеустроителя
  • 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей
  • 20 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 21 марта — 27 марта — Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации
  • 21 марта — Всемирный день поэзии
  • 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
  • 23 марта — Всемирный метеорологический день
  • 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
  • 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины
  • 26 марта — День Национальной гвардии
  • 27 марта — Международный день театра

Праздники в апреле 2022

  • 1 апреля — День смеха (День дурака)
  • 7 апреля — Всемирный день здоровья
  • 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики
  • 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины
  • 17 апреля — День работников пожарной охраны Украины
  • 18 апреля — День основания Общества Красного Креста в Украине
  • 20 апреля — Международный день секретаря
  • 23 апреля — Всеукраинский день психолога
  • 24 апреля — Пасха
  • 29 апреля — Международный день танца
  • 30 апреля — Международный день ветеринарного врача, День пограничника

Праздники в мае 2022

  • 1 мая — День труда
  • 8 мая — День Матери
  • 9 мая — День победы
  • 15 мая — Международный день семей
  • 17 мая — Международный день интернета
  • 20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога
  • 21 мая — День науки, Международный день чая
  • 23 мая — День морской пехоты Украины
  • 24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры
  • 28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН
  • 31 мая — Всемирный день без табака

Праздники в июне 2022

  • 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
  • 5 июня — Троица
  • 6 июня — День журналиста в Украине
  • 12 июня — Троица
  • 19 июня — День медицинского работника
  • 25 июня — День таможенной службы Украины
  • 27 июня — Международный день рыболовства
  • 28 июня — День Конституции Украины
  • 30 июня — Международный день друзей

Праздники в июле 2022

  • 1 июля — День архитектуры Украины
  • 2 июля — Международный день спортивного журналиста
  • 4 июля — День Национальной полиции Украины
  • 6 июля — Всемирный день поцелуя
  • 7 июля — Ивана Купала, Всемирный день шоколада
  • 10 июля — День рыбака
  • 11 июля — Всемирный день шоколада
  • 16 июля — День бухгалтера Украины
  • 29 июля — День системного администратора
  • 31 июля — День работника торговли

Праздники в августе 2022

  • 1 августа — День инкассатора
  • 2 августа — День аэромобильных войск
  • 14 августа — День строителя
  • 19 августа — Яблочный спас, Всемирный день фотографии
  • 23 августа — День Государственного флага Украины
  • 24 августа — День Независимости Украины
  • 27 августа — Медовый спас, День авиации Украины
  • 28 августа — День шахтера
  • 29 августа — Ореховый или Хлебный спас
  • 31 августа — Всемирный день блогера

Праздник в сентябре 2022

  • 1 сентября — День знаний
  • 5 сентября — День благотворительности
  • 9 сентября — Международный день красоты
  • 10 сентября — День украинского кино, День физкультуры и спорта
  • 11 сентября -День танкиста в Украине
  • 13 сентября — День программиста
  • 17 сентября — День спасателя Украины
  • 21 сентября — Международный день мира
  • 22 сентября — Всемирный день без автомобиля
  • 26 сентября — Всемирный день контрацепции
  • 27 сентября — Всемирный день туризма
  • 30 сентября — Всеукраинский день библиотек

Праздники в октябре 2022

  • 1 октября — Международный день музыки, Международный день пожилых людей
  • 3 октября — Международный день врача
  • 4 октября — Всемирный день животных
  • 8 октября — День юриста Украины
  • 10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине
  • 14 октября — День защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества
  • 16 октября — День Шефа, День работников пищевой промышленности
  • 30 октября — День автомобилиста
  • 31 октября — Хэллоуин

Праздники в ноябре 2022

  • 1 ноября — Международный день вегана
  • 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины
  • 9 ноября — День украинской письменности и языка
  • 11 ноября — Всемирный день шопинга
  • 13 ноября — Международный день незрячих
  • 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи
  • 17 ноября — Международный день студентов
  • 19 ноября — Международный день мужчин
  • 21 ноября — День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск ВСУ
  • 25 ноября — Черная пятница
  • 26 ноября — День памяти жертв Голодомора

Праздник в декабре 2022

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
  • 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью
  • 5 декабря — День работников статистики
  • 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины
  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине
  • 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией
  • 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
  • 19 декабря — День Святого Николая
  • 22 декабря — День энергетика и День дипломатической службы Украины
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений Украины
  • 25 декабря — Рождество Христово
  • 28 декабря — Международный день кино
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