3 декабря 2021, 14:00 Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle

Календарь на 2022 год насчитывает множество государственных и неофициальных праздников. В следующем году украинцы будут отдыхать 116 дней. Число рабочих дней составит 249. Государственные праздники в 2022 году 1 января – Новый Год (суббота);

7 января – Рождество Христово (пятница);

8 марта – Международный женский день (вторник);

24 апреля – Пасха (воскресенье);

1 мая – День труда (воскресенье);

9 мая – День Победы (понедельник);

12 июня – Троица (воскресенье);

28 июня – День Конституции Украины (вторник);

24 августа – День Независимости Украины (среда);

14 октября – День защитников и защитниц Украины (пятница);

25 декабря — Рождество Христово (воскресенье). Праздники в январе 2022 1 января — Новый год

7 января — Рождество Христово

14 января — Старый Новый год

19 января — Крещение Господне (Богоявление)

20 января — День Автономной Республики Крым

21 января — День объятий

22 января — День Соборности и Свободы Украины

25 января — Татьянин день

26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

29 января — День памяти героев Крут

31 января — Международный день ювелира Праздники в феврале 2022 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака

6 февраля — Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

14 февраля — День Святого Валентина

15 февраля — День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости

21 февраля — Международный день родного языка

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений

28 февраля – начало Масленицы Праздники в марте 2022 1 марта — Всемирный день гражданской обороны

3 марта — Всемирный день писателя

6 марта — конец Масленицы

8 марта — Международный женский день

9 марта — Международный день диджея

12 марта — День землеустроителя

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей

20 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

21 марта — 27 марта — Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации

21 марта — Всемирный день поэзии

22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

23 марта — Всемирный метеорологический день

24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины

26 марта — День Национальной гвардии

27 марта — Международный день театра Праздники в апреле 2022 1 апреля — День смеха (День дурака)

7 апреля — Всемирный день здоровья

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля — День работников уголовного розыска Украины

17 апреля — День работников пожарной охраны Украины

18 апреля — День основания Общества Красного Креста в Украине

20 апреля — Международный день секретаря

23 апреля — Всеукраинский день психолога

24 апреля — Пасха

29 апреля — Международный день танца

30 апреля — Международный день ветеринарного врача, День пограничника Праздники в мае 2022 1 мая — День труда

8 мая — День Матери

9 мая — День победы

15 мая — Международный день семей

17 мая — Международный день интернета

20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога

21 мая — День науки, Международный день чая

23 мая — День морской пехоты Украины

24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры

28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

29 мая — Международный день миротворцев ООН

31 мая — Всемирный день без табака Праздники в июне 2022 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)

5 июня — Троица

6 июня — День журналиста в Украине

12 июня — Троица

19 июня — День медицинского работника

25 июня — День таможенной службы Украины

27 июня — Международный день рыболовства

28 июня — День Конституции Украины

30 июня — Международный день друзей Праздники в июле 2022 1 июля — День архитектуры Украины

2 июля — Международный день спортивного журналиста

4 июля — День Национальной полиции Украины

6 июля — Всемирный день поцелуя

7 июля — Ивана Купала, Всемирный день шоколада

10 июля — День рыбака

11 июля — Всемирный день шоколада

16 июля — День бухгалтера Украины

29 июля — День системного администратора

31 июля — День работника торговли Праздники в августе 2022 1 августа — День инкассатора

2 августа — День аэромобильных войск

14 августа — День строителя

19 августа — Яблочный спас, Всемирный день фотографии

23 августа — День Государственного флага Украины

24 августа — День Независимости Украины

27 августа — Медовый спас, День авиации Украины

28 августа — День шахтера

29 августа — Ореховый или Хлебный спас

31 августа — Всемирный день блогера Праздник в сентябре 2022 1 сентября — День знаний

5 сентября — День благотворительности

9 сентября — Международный день красоты

10 сентября — День украинского кино, День физкультуры и спорта

11 сентября -День танкиста в Украине

13 сентября — День программиста

17 сентября — День спасателя Украины

21 сентября — Международный день мира

22 сентября — Всемирный день без автомобиля

26 сентября — Всемирный день контрацепции

27 сентября — Всемирный день туризма

30 сентября — Всеукраинский день библиотек Праздники в октябре 2022 1 октября — Международный день музыки, Международный день пожилых людей

3 октября — Международный день врача

4 октября — Всемирный день животных

8 октября — День юриста Украины

10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине

14 октября — День защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества

16 октября — День Шефа, День работников пищевой промышленности

30 октября — День автомобилиста

31 октября — Хэллоуин Праздники в ноябре 2022 1 ноября — Международный день вегана

3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины

9 ноября — День украинской письменности и языка

11 ноября — Всемирный день шопинга

13 ноября — Международный день незрячих

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи

17 ноября — Международный день студентов

19 ноября — Международный день мужчин

21 ноября — День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск ВСУ

25 ноября — Черная пятница

26 ноября — День памяти жертв Голодомора Праздник в декабре 2022 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью

5 декабря — День работников статистики

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины

7 декабря — Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

19 декабря — День Святого Николая

22 декабря — День энергетика и День дипломатической службы Украины

24 декабря — День работников архивных учреждений Украины

25 декабря — Рождество Христово

28 декабря — Международный день кино Читайте также: Рождество и День ЗСУ: календарь праздников на декабрь 2021

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