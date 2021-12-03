Календарь на 2022 год насчитывает множество государственных и неофициальных праздников. В следующем году украинцы будут отдыхать 116 дней. Число рабочих дней составит 249.
Государственные праздники в 2022 году
- 1 января – Новый Год (суббота);
- 7 января – Рождество Христово (пятница);
- 8 марта – Международный женский день (вторник);
- 24 апреля – Пасха (воскресенье);
- 1 мая – День труда (воскресенье);
- 9 мая – День Победы (понедельник);
- 12 июня – Троица (воскресенье);
- 28 июня – День Конституции Украины (вторник);
- 24 августа – День Независимости Украины (среда);
- 14 октября – День защитников и защитниц Украины (пятница);
- 25 декабря — Рождество Христово (воскресенье).
Праздники в январе 2022
- 1 января — Новый год
- 7 января — Рождество Христово
- 14 января — Старый Новый год
- 19 января — Крещение Господне (Богоявление)
- 20 января — День Автономной Республики Крым
- 21 января — День объятий
- 22 января — День Соборности и Свободы Украины
- 25 января — Татьянин день
- 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
- 29 января — День памяти героев Крут
- 31 января — Международный день ювелира
Праздники в феврале 2022
- 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля — Международный день бармена
- 9 февраля – Международный день стоматолога
- 14 февраля — День Святого Валентина
- 15 февраля — День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне
- 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля — Международный день родного языка
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений
- 28 февраля – начало Масленицы
Праздники в марте 2022
- 1 марта — Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта — Всемирный день писателя
- 6 марта — конец Масленицы
- 8 марта — Международный женский день
- 9 марта — Международный день диджея
- 12 марта — День землеустроителя
- 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей
- 20 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 21 марта — 27 марта — Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации
- 21 марта — Всемирный день поэзии
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
- 23 марта — Всемирный метеорологический день
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
- 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины
- 26 марта — День Национальной гвардии
- 27 марта — Международный день театра
Праздники в апреле 2022
- 1 апреля — День смеха (День дурака)
- 7 апреля — Всемирный день здоровья
- 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики
- 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины
- 17 апреля — День работников пожарной охраны Украины
- 18 апреля — День основания Общества Красного Креста в Украине
- 20 апреля — Международный день секретаря
- 23 апреля — Всеукраинский день психолога
- 24 апреля — Пасха
- 29 апреля — Международный день танца
- 30 апреля — Международный день ветеринарного врача, День пограничника
Праздники в мае 2022
- 1 мая — День труда
- 8 мая — День Матери
- 9 мая — День победы
- 15 мая — Международный день семей
- 17 мая — Международный день интернета
- 20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога
- 21 мая — День науки, Международный день чая
- 23 мая — День морской пехоты Украины
- 24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры
- 28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН
- 31 мая — Всемирный день без табака
Праздники в июне 2022
- 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
- 5 июня — Троица
- 6 июня — День журналиста в Украине
- 12 июня — Троица
- 19 июня — День медицинского работника
- 25 июня — День таможенной службы Украины
- 27 июня — Международный день рыболовства
- 28 июня — День Конституции Украины
- 30 июня — Международный день друзей
Праздники в июле 2022
- 1 июля — День архитектуры Украины
- 2 июля — Международный день спортивного журналиста
- 4 июля — День Национальной полиции Украины
- 6 июля — Всемирный день поцелуя
- 7 июля — Ивана Купала, Всемирный день шоколада
- 10 июля — День рыбака
- 11 июля — Всемирный день шоколада
- 16 июля — День бухгалтера Украины
- 29 июля — День системного администратора
- 31 июля — День работника торговли
Праздники в августе 2022
- 1 августа — День инкассатора
- 2 августа — День аэромобильных войск
- 14 августа — День строителя
- 19 августа — Яблочный спас, Всемирный день фотографии
- 23 августа — День Государственного флага Украины
- 24 августа — День Независимости Украины
- 27 августа — Медовый спас, День авиации Украины
- 28 августа — День шахтера
- 29 августа — Ореховый или Хлебный спас
- 31 августа — Всемирный день блогера
Праздник в сентябре 2022
- 1 сентября — День знаний
- 5 сентября — День благотворительности
- 9 сентября — Международный день красоты
- 10 сентября — День украинского кино, День физкультуры и спорта
- 11 сентября -День танкиста в Украине
- 13 сентября — День программиста
- 17 сентября — День спасателя Украины
- 21 сентября — Международный день мира
- 22 сентября — Всемирный день без автомобиля
- 26 сентября — Всемирный день контрацепции
- 27 сентября — Всемирный день туризма
- 30 сентября — Всеукраинский день библиотек
Праздники в октябре 2022
- 1 октября — Международный день музыки, Международный день пожилых людей
- 3 октября — Международный день врача
- 4 октября — Всемирный день животных
- 8 октября — День юриста Украины
- 10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине
- 14 октября — День защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества
- 16 октября — День Шефа, День работников пищевой промышленности
- 30 октября — День автомобилиста
- 31 октября — Хэллоуин
Праздники в ноябре 2022
- 1 ноября — Международный день вегана
- 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины
- 9 ноября — День украинской письменности и языка
- 11 ноября — Всемирный день шопинга
- 13 ноября — Международный день незрячих
- 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября — Международный день студентов
- 19 ноября — Международный день мужчин
- 21 ноября — День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск ВСУ
- 25 ноября — Черная пятница
- 26 ноября — День памяти жертв Голодомора
Праздник в декабре 2022
- 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
- 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью
- 5 декабря — День работников статистики
- 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине
- 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
- 19 декабря — День Святого Николая
- 22 декабря — День энергетика и День дипломатической службы Украины
- 24 декабря — День работников архивных учреждений Украины
- 25 декабря — Рождество Христово
- 28 декабря — Международный день кино