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День ангела Антона и День кадровика: какой праздник 27 апреля

27 апреля 2022, 08:28
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
День ангела Антона и День кадровика: какой праздник 27 апреля
Источник: Depositphotos

В Украине 27 апреля отмечается неофициальный праздник День кадровика. Он был установлен в честь принятия в 1993 году постановления О трудовых книжках работников.

Также, 27 апреля по церковному календарю, верующие чествуют День памяти Святителя Мартина и мучеников Антония и Иоанна.

27 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Антон, Иван, Мартин, Зита, Фелиция, Роксолана.

Народные приметы и традиции

  • Ранний взлет пчел — будет прекрасная весна.
  • Много сока из березы течет — до поздней осени.
  • Если ива зацвела и прилетели ласточки и стрижи, то стоит уже высаживать саженцы.
  • Увидеть в этот день в небе одинокого журавля — к удаче, пару — к свадьбе, стаю — до приезда желанных гостей.

Что нельзя делать сегодня

  • Не ешьте сегодня жирную пищу, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.
  • Нельзя, чтобы в доме был беспорядок, вещи нестиранные, а растения не политы. Иначе в вашем доме не будет умных и хороших людей.
  • Если встречаете человека с полным ведром или с мусорным пакетом — не переходите ему дорогу, дайте пройти, иначе вы перейдете дорогу собственном везению.

Важные события в Украине и мире 27 апреля

1906 – в Петербурге издан первый номер газеты Украинский вестник.
1986 – эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии.
1995 – день основания Государственного казначейства Украины.

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Теги
Календарь, Праздник
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