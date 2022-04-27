В Украине 27 апреля отмечается неофициальный праздник День кадровика. Он был установлен в честь принятия в 1993 году постановления О трудовых книжках работников.
Также, 27 апреля по церковному календарю, верующие чествуют День памяти Святителя Мартина и мучеников Антония и Иоанна.
27 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Антон, Иван, Мартин, Зита, Фелиция, Роксолана.
Народные приметы и традиции
- Ранний взлет пчел — будет прекрасная весна.
- Много сока из березы течет — до поздней осени.
- Если ива зацвела и прилетели ласточки и стрижи, то стоит уже высаживать саженцы.
- Увидеть в этот день в небе одинокого журавля — к удаче, пару — к свадьбе, стаю — до приезда желанных гостей.
Что нельзя делать сегодня
- Не ешьте сегодня жирную пищу, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.
- Нельзя, чтобы в доме был беспорядок, вещи нестиранные, а растения не политы. Иначе в вашем доме не будет умных и хороших людей.
- Если встречаете человека с полным ведром или с мусорным пакетом — не переходите ему дорогу, дайте пройти, иначе вы перейдете дорогу собственном везению.
Важные события в Украине и мире 27 апреля
1906 – в Петербурге издан первый номер газеты Украинский вестник.
1986 – эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии.
1995 – день основания Государственного казначейства Украины.
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