27 декабря день ангела отмечают мужчины, которые носят имя Степан.

Дело в том, что 27 декабря День памяти Стефана Первомученика. Святого зачастую изображают с камнем на голове, так как его казнили через побитие камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме.

Знамение имени Степан

Имя Степан в переводе с древнегреческого — венок, корона. Мужчины, которые носят это имя, отличаются наблюдательностью. Степаны хорошие организаторы. Они имеют волевой характер, оригинальное мышление. У него сильно развито чувство собственного достоинства. Мужчина абсолютно уверен в своих выдающихся способностях. При этом это очень добрый человек. Он не злопамятен, не стремится полностью контролировать близких, умеет платить преданностью за терпение с их стороны.

Поздравления с днем ангела Степана в открытках

Поздравления с днем ангела Степана в СМС

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравления,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть все задуманное непременно свершится.

*****

Добрый ангел коснулся крылом тебя,

И с именинами тихонечко поздравил,

И мы тебе желаем счастья, радости, тепла,

Придерживайся, Степан, жизненных правил.

Пускай удача рядышком шагает,

Пускай друзья надежные тебя окружают,

Пускай в душе всегда поет весна,

Будь уверенным в себе всегда.

*****

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,

Пусть жизнь покажется малиной.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть все задуманное свершится,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.