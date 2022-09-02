В календаре праздников на октябрь 2022 много профессиональных и международных дат. Уже 1 числа во всем мире отмечают День пожилых людей и День музыки.
Есть во втором месяце осени и государственные праздники. Так, в октябре граждане нашей страны отметят День защитников и защитниц Украины и День Украинского казачества. А 31 числа празднуется самый страшный праздник в году — Хэллоуин.
Календарь праздников на октябрь 2022 года — список
- 1 октября — Международный день пожилых людей, Международный день музыки
- 2 октября — День работников образования, Международный день ненасилия
- 3 октября — Международный день врача, Международный день архитектора
- 4 октября — Всемирный день животных
- 4 — 10 октября — Всемирная неделя космоса
- 5 октября — Всемирный день учителей
- 8 октября — День юриста
- 9 октября — Всемирный день почты, День риэлтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника
- 10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни
- 12 октября — День кадрового работника
- 14 октября — День защитников и защитниц Украины, День Украинского казачества
- 15 октября — Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белого тростника
- 16 октября — Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, Всемирный день анестезиолога
- 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
- 20 октября — Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
- 23 октября — День рекламиста (День работников рекламы)
- 24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, День маркетолога
- 24 — 30 октября — Неделя разоружения
- 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков
- 29 октября — День работников службы вневедомственной охраны
- 30 октября — День автомобилиста и дорожника
- 31 октября — Международный день Черного моря
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