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Неделя космоса и День защитников: календарь праздников на октябрь 2022

2 сентября 2022, 14:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Неделя космоса и День защитников: календарь праздников на октябрь 2022
Источник: Depositphotos

В календаре праздников на октябрь 2022 много профессиональных и международных дат. Уже 1 числа во всем мире отмечают День пожилых людей и День музыки.

Есть во втором месяце осени и государственные праздники. Так, в октябре граждане нашей страны отметят День защитников и защитниц Украины и День Украинского казачества. А 31 числа празднуется самый страшный праздник в году — Хэллоуин.

Календарь праздников на октябрь 2022 года — список

  • 1 октября — Международный день пожилых людей, Международный день музыки
  • 2 октября — День работников образования, Международный день ненасилия
  • 3 октября — Международный день врача, Международный день архитектора
  • 4 октября —  Всемирный день животных
  • 4 — 10 октября — Всемирная неделя космоса
  • 5 октября — Всемирный день учителей
  • 8 октября — День юриста
  • 9 октября — Всемирный день почты, День риэлтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника
  • 10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни
  • 12 октября — День кадрового работника
  • 14 октября — День защитников и защитниц Украины, День Украинского казачества
  • 15 октября — Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белого тростника
  • 16 октября — Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, Всемирный день анестезиолога
  • 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
  • 20 октября — Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
  • 23 октября — День рекламиста (День работников рекламы)
  • 24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, День маркетолога
  • 24 — 30 октября — Неделя разоружения
  • 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков
  • 29 октября — День работников службы вневедомственной охраны
  • 30 октября — День автомобилиста и дорожника
  • 31 октября — Международный день Черного моря
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