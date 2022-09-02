В календаре праздников на октябрь 2022 много профессиональных и международных дат. Уже 1 числа во всем мире отмечают День пожилых людей и День музыки.

Есть во втором месяце осени и государственные праздники. Так, в октябре граждане нашей страны отметят День защитников и защитниц Украины и День Украинского казачества. А 31 числа празднуется самый страшный праздник в году — Хэллоуин.

Календарь праздников на октябрь 2022 года — список

1 октября — Международный день пожилых людей, Международный день музыки

2 октября — День работников образования, Международный день ненасилия

3 октября — Международный день врача, Международный день архитектора

4 октября — Всемирный день животных

4 — 10 октября — Всемирная неделя космоса

5 октября — Всемирный день учителей

8 октября — День юриста

9 октября — Всемирный день почты, День риэлтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника

10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни

12 октября — День кадрового работника

14 октября — День защитников и защитниц Украины, День Украинского казачества

15 октября — Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белого тростника

16 октября — Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, Всемирный день анестезиолога

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

20 октября — Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы

23 октября — День рекламиста (День работников рекламы)

24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, День маркетолога

24 — 30 октября — Неделя разоружения

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков

29 октября — День работников службы вневедомственной охраны

30 октября — День автомобилиста и дорожника

31 октября — Международный день Черного моря