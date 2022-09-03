Октябрь уже не за горами — средина осени принесет украинцам огромное количество церковных праздников.

Самое время взглянуть на календарь, и распланировать следующий месяц — важные праздники стоит провести в кругу семьи или друзей, напомнить близким о важности традиций наших предков, а также набраться сил и терпения.

Один из церковных праздников в октябре считается великим — речь идет о Покрове Пресвятой Богородицы, который приходится на 14 октября. В основу легло появление Богородицы, земной матери Иисуса Христа.

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