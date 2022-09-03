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Покров Пресвятой Богородицы и День Преподобного Николая: церковный календарь на октябрь 2022

3 сентября 2022, 14:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Покров Пресвятой Богородицы и День Преподобного Николая: церковный календарь на октябрь 2022

Октябрь уже не за горами — средина осени принесет украинцам огромное количество церковных праздников.

Самое время взглянуть на календарь, и распланировать следующий месяц — важные праздники стоит провести в кругу семьи или друзей, напомнить близким о важности традиций наших предков, а также набраться сил и терпения.

Один из церковных праздников в октябре считается великим — речь идет о Покрове Пресвятой Богородицы, который приходится на 14 октября. В основу легло появление Богородицы, земной матери Иисуса Христа. 

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Список церковных праздников в октябре 2022:

  • 2 октября — День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского;
  • 3 октября — Мученика и споведника Михаила, князя Черниговского;
  • 4 октября — Святителя Дмитрия Ростовского;
  • 7 октября — Первомученицы Феклы;
  • 9 октября — День Cвятого Тихона. Преставление Иоанна Богослова;
  • 11 октября — Собор преподобных Отцов Киево-Печерских;
  • 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;
  • 19 октября — Апостола Хомы;
  • 21 октября — Преподобной Пелагии Антиохийской;
  • 23 октября — Собор Волынских святых;
  • 26 октября — Иверской иконы Божией Матери;
  • 27 октября — Преподобного Николая;
  • 30 октября — Пророка Божьего Осии, Андрея Критского;
  • 31 октября — Апостола и Евангелиста Луки.
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Теги
Календарь Покров Пресвятой Богородицы релігійне свято Праздник
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