Октябрь уже не за горами — средина осени принесет украинцам огромное количество церковных праздников.
Самое время взглянуть на календарь, и распланировать следующий месяц — важные праздники стоит провести в кругу семьи или друзей, напомнить близким о важности традиций наших предков, а также набраться сил и терпения.
Один из церковных праздников в октябре считается великим — речь идет о Покрове Пресвятой Богородицы, который приходится на 14 октября. В основу легло появление Богородицы, земной матери Иисуса Христа.
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Список церковных праздников в октябре 2022:
- 2 октября — День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского;
- 3 октября — Мученика и споведника Михаила, князя Черниговского;
- 4 октября — Святителя Дмитрия Ростовского;
- 7 октября — Первомученицы Феклы;
- 9 октября — День Cвятого Тихона. Преставление Иоанна Богослова;
- 11 октября — Собор преподобных Отцов Киево-Печерских;
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;
- 19 октября — Апостола Хомы;
- 21 октября — Преподобной Пелагии Антиохийской;
- 23 октября — Собор Волынских святых;
- 26 октября — Иверской иконы Божией Матери;
- 27 октября — Преподобного Николая;
- 30 октября — Пророка Божьего Осии, Андрея Критского;
- 31 октября — Апостола и Евангелиста Луки.