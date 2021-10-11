Сегодня, 11 октября, отмечают светлый и милый праздник — Международный день девочек. В 2021 году он приходится на понедельник.

В этот день принято поздравлять всех детей женского пола, для этого Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления в картинках для Viber с Международным днем девочек, чтобы вы смогли поздравить их в мессенджере.

История праздника Международный день девочек



Международный день девочек учрежден с целью обратить внимание на социальные проблемы, неравенство и незащищенность, с которыми сталкиваются дети женского пола в разных странах. В число таких проблем может входить запрет на образование, неполноценное питание, социальные права, дискриминация и другое.

Его начали праздновать в 2012 году. Инициатива по принятию Международного дня девочек была выдвинута Канадой на Генеральной Ассамблее ООН.

Этот праздник повышает осведомленность о том, сколько девочек сталкиваются ежедневно с различными проблемами. Поскольку далеко не все представительницы прекрасного пола имеют возможность жить так как хотят. Многие не имеют доступа к образованию, рано выходят замуж не по своей воле и тратят много времени на домашние дела.

Ежегодно у Международного дня девочек есть определенная тема. Так, в 2012 году в основе лежала тема ранних браков. 2013 год был посвящен инновации в образовании для девочек, а 2014 — расширению прав девушек-подростков: прекращение цикла насилия.

Кроме того, в соцсетях используют хэштег #dayofthegirl, чтобы отслеживать события и новости о празднике.