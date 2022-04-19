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Где и когда смотреть праздничные богослужения на Пасху 2022

19 апреля 2022, 15:43
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Где и когда смотреть праздничные богослужения на Пасху 2022
Источник: Pixabay

24 апреля христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 2022. Это главное событие года для всех христиан, символизирующее победу добра над злом.

Обычно на Пасху верующие идут на службу в церковь, а также освящают праздничные корзины с паской и яйцами.

Учитывая постоянные обстрелы Россией мирных украинских городов, по всей территории страны введено военное положение и действует комендантский час.

Чтобы уберечь себя и родных от опасности, верующим советуют присоединиться с молитвой к Пасхальным службам онлайн.

Онлайн-службы на Пасху будут транслировать по телевидению в рамках телемарафона Єдині новини, а также на канале UA: Культура.

Расписание богослужений на Пасху 2022

  • 23 апреля (23.30) — Богослужение Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве
  • 24 апреля (07.30) — Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве

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