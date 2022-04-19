24 апреля христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 2022. Это главное событие года для всех христиан, символизирующее победу добра над злом.
Обычно на Пасху верующие идут на службу в церковь, а также освящают праздничные корзины с паской и яйцами.
Учитывая постоянные обстрелы Россией мирных украинских городов, по всей территории страны введено военное положение и действует комендантский час.
Чтобы уберечь себя и родных от опасности, верующим советуют присоединиться с молитвой к Пасхальным службам онлайн.
Онлайн-службы на Пасху будут транслировать по телевидению в рамках телемарафона Єдині новини, а также на канале UA: Культура.
Расписание богослужений на Пасху 2022
- 23 апреля (23.30) — Богослужение Православной Церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве
- 24 апреля (07.30) — Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве
Как будут работать церкви и почему не стоит возле них делать фото и видео – все особенности празднования Пасхи в условиях военного положения собрали в материале.