Совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху. В мирное время этот период ассоциируется с выездами на природу, шашлыками и гуляниями, однако в этом году все иначе.

Многие предпочитают во время весенних праздников выбираться в лес, однако сейчас, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, от этого лучше воздержаться. Факты ICTV вместе с помощницей адвоката Мартой Змыслой разобрались, какая ответственность предусмотрена за поход в лес — далее в материале.

Почему нельзя ходить в лес во время военного положения

В некоторых областях Украины введены временные ограничения на посещение лесных массивов мирными жителями. Это сделано с целью предотвращения возникновения пожаров, особенно опасных в военное время.

Юрист отмечает, что такие ограничения вводятся ежегодно, но с учетом того, что в Украине идет полноценная война, эти меры необходимы для предотвращения любых диверсионных проявлений.

Сейчас посещать леса запрещено в Киевской, Волынской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.

— Также в этих регионах Украины запрещен въезд автотранспорта в лесные массивы, за исключением того, который используются для лесохозяйственных целей, Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, — подчеркнула Марта.

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Информацию о наличии или отсутствии ограничений посещения леса в каждом конкретном регионе Украины необходимо искать на официальном сайте соответствующей областной военной администрации и Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Какие штрафы предусмотрены за поход в лес

Если человек нарушил установленные ограничения по пользованию лесом в условиях пожарно-опасного периода и с учетом действующего военного положения, его могут привлечь к административной ответственности.

— Прежде всего, ст. 77 КУоАП устанавливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Например, ответственность по этой норме будет наступать тогда, когда человек, несмотря на установленные ограничения в связи с действием пожарно-опасного периода, пошел лес и развел костер, — отметила юрист.

За совершение такого административного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 1 530 до 4 250 грн и для должностных лиц в размере от 4 250 до 15 300 грн.

Что могут сделать работники государственной лесной охраны

Если человек решил пойти в лес на прогулку, работники государственной лесной охраны вправе сделать предупреждение и обязать его покинуть местность.

— В частности, для выявления лиц, нарушающих установленные ограничения посещения лесов, работники государственной лесной охраны имеют право совершать рейды в лесных массивах и составлять протоколы за совершение административных правонарушений, относящихся к сфере охраны, защиты и использования лесов, — объяснила Змысла.

Кроме того, работники государственной лесной охраны имеют право останавливать на территории лесного фонда транспортные средства и проводить осмотр таких автомобилей.

Так что прежде, чем посетить лес на праздники — подумайте и ознакомьтесь с ситуацией в своем регионе.

Конечно, проводить время на природе — можно и нужно, однако необходимо делать это в разрешенных местах. Более того, от костров в лесах следует воздерживаться и в мирное время, поскольку такая мелочь может спровоцировать пожар, что повлечет за собой гибель животных. Разводить огонь для шашлыков тоже нужно только в предназначенных для этого местах.

Кроме того, не стоит забывать и о минах, которые могут быть оставлены русскими захватчиками или диверсантами.