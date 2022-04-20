Пасха — один из самых главных праздников в церковном календаре. Хозяйки уже вовсю готовятся — пекут пасхи и красят пасхальные яйца.

Сделать крашанки более нарядными можно с помощью декора — кружева, кондитерской присыпки или сахарных узоров.

Мы подобрали пять способов, с помощью которых можно оригинально покрасить яйца на Пасху 2022.

Яйца в сахарных узорах. Сделать стильные узоры на крашенках поможет сахарная пудра.

Покрасьте яйца красителями, как обычно это делаете. Затем приготовьте смесь для узора: 1 стакан сахарной пудры смешайте с небольшим объемом воды, чтобы образовалась густая консистенция. У вас должна получиться однородная масса без комочков.

Наберите сахарный раствор в кондитерский шприц и нанесите узор на яйцо. Подождите, пока рисунок застынет.

Если у вас дома нет сахарной пудры, можно сделать ее самостоятельно в кофемолке.

Яйца в кружевах. Для этого заверните яйцо в кружевную ткань и опустите на 10 минут в краситель. После снятия ткани на яйцах останется красивый узор.

Яйца с присыпкой. Для украшения крашенок можно использовать обычную крупу, а также кондитерскую присыпку из цветной глазури и шоколада. Закрепить все эти мелкие “бусинки” на скорлупе можно с помощью свечи.

Сперва сварите и охладите яйца. При желании их можно покрасить натуральным красителем или же оставить белыми.

Зажгите свечу и нанесите на скорлупу рисунок воском — это будет основа. Пока воск не застыл, “приклейте” декор — обваляйте яйцо в крупе/присыпке или выложите узор руками.

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Мраморные яйца. Прежде чем сделать крашенки с мраморным рисунком, покрасьте яйца в яркие цвета (оранжевый, желтый, красный).

Теперь разведите в емкости темные тона (фиолетовый, синий, зеленый). Добавьте в каждую чашку по 1 чайной ложке растительного масла и хорошо перемешайте, не взбалтывая. Окуните каждое яйцо в темный цвет и дайте ему высохнуть.

Яйца в крапинку. Добиться такого стильного декора достаточно просто. Намочите яйца и обваляйте их в какой-то крупе, а затем плотно заверните в марлю. Уже после этого можно класть яйца в воду и варить в красителе.