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Когда печь куличи и красить яйца на Пасху

15 апреля 2022, 08:11
Маліновська Ангеліна
Когда печь куличи и красить яйца на Пасху
Источник: Pixabay

Пасху 2022 христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля. Подготовка начинается за неделю до праздника – каждый день предусматривает ряд дел.

Так когда печь пасхи и красить яйца на Пасху?

Как правило, в Чистый четверг не только занимаются уборкой, но и готовят пасхи и окрашивают яйца. Делать это лучше в обед после основной уборки.

Если не успели подготовить традиционное лакомство в четверг, то печь пасху и красить яйца можно также в субботу перед Пасхой.

В этот день заканчивают подготовку к празднованию и готовят праздничные блюда.

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Кроме традиций, на Пасху существует множество запретов. В этот день нельзя ссориться, работать и убирать.

Кроме того, на Пасху лучше отказаться от венчания, любовных утех, а также поездок на кладбище.

Теги
Пасха
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