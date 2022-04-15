Пасху 2022 христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля. Подготовка начинается за неделю до праздника – каждый день предусматривает ряд дел.
Так когда печь пасхи и красить яйца на Пасху?
Как правило, в Чистый четверг не только занимаются уборкой, но и готовят пасхи и окрашивают яйца. Делать это лучше в обед после основной уборки.
Если не успели подготовить традиционное лакомство в четверг, то печь пасху и красить яйца можно также в субботу перед Пасхой.
В этот день заканчивают подготовку к празднованию и готовят праздничные блюда.
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Кроме традиций, на Пасху существует множество запретов. В этот день нельзя ссориться, работать и убирать.
Кроме того, на Пасху лучше отказаться от венчания, любовных утех, а также поездок на кладбище.