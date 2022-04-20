Великдень – одне з найголовніших свят у церковному календарі. Господині вже готуються – печуть паски та фарбують великодні яйця.

Зробити крашанки ошатними можна за допомогою декору – мережива, кондитерської присипки чи цукрових візерунків.

Ми підібрали п’ять способів, за допомогою яких можна оригінально пофарбувати яйця на Великдень 2022.

Яйця у цукрових візерунках. Зробити стильні візерунки на крашанках допоможе цукрова пудра.

Пофарбуйте яйця барвниками, як це робите зазвичай. Потім приготуйте суміш для візерунка: 1 склянку цукрової пудри змішайте з невеликим об’ємом води, щоб утворилася густа консистенція. У вас має вийти однорідна маса без грудочок.

Наберіть цукровий розчин у кондитерський шприц і нанесіть візерунок на яйце. Зачекайте, поки малюнок застигне.

Якщо у вас вдома немає цукрової пудри, можна зробити її самостійно у кавомолці.

Яйця в мереживах. Для цього загорніть яйце в мереживну тканину та опустіть на 10 хвилин у барвник. Після зняття тканини на яйцях залишиться чудовий візерунок.

Яйця із присипкою. Для прикраси крашанок можна використовувати звичайну крупу, а також кондитерську присипку з кольорової глазурі та шоколаду. Закріпити всі ці дрібні “намистинки” на шкаралупі можна за допомогою свічки.

Спершу зваріть і охолодіть яйця. За бажання їх можна пофарбувати натуральним барвником або залишити білими.

Запаліть свічку і нанесіть на шкаралупу малюнок воском – це буде основа. Поки віск не застиг, приклейте декор – обваляйте яйце в крупі/присипці або викладіть візерунок руками.

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Мармурові яйця. Перш ніж зробити крашанки з мармуровим малюнком, пофарбуйте яйця у яскраві кольори (оранжевий, жовтий, червоний).

Тепер розведіть у ємності темні тони (фіолетовий, синій, зелений). Додайте в кожну чашку по 1 чайній ложці рослинної олії і добре перемішайте, не збовтуючи. Зануріть кожне яйце в темний колір і дайте йому висохнути.

Яйця в цятку. Досягти такого стильного декору досить просто. Намочіть яйця та обваляйте їх у якійсь крупі, а потім щільно загорніть у марлю. Вже після цього можна класти яйця у воду та варити у барвнику.