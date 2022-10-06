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Выходные в ноябре 2022: сколько будут отдыхать украинцы

6 октября 2022, 15:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Выходные в ноябре 2022: сколько будут отдыхать украинцы
Источник: Pexels

В ноябре 2022 года украинцы будут отдыхать восемь дней.

В третий месяц осени не предусмотрено официальных государственных праздников, которые бы несли за собой дополнительные выходные. Но даже если бы таковые и были, то во время военного положения они отменяются.

Выходит, что выходными днями в ноябре 2022 года будут субботы и воскресенья в соответствии с календарем — 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 числа.

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В последний месяц осени украинцы отметят множество профессиональных и международных праздников. Уже 1 ноября празднуется День рождения Европейского союза, а 3-го — День ракетных войск и артиллерии.

Далее будет День украинской письменности и языка — 9 числа, Всемирный день науки за мир и развитие — 10-го. Детальный календарь праздников на ноябрь 2022 — смотрите на Фактах ICTV.

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