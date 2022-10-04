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Начало Рождественского поста и Дмитриев день: церковный календарь на ноябрь 2022

4 октября 2022, 12:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Начало Рождественского поста и Дмитриев день: церковный календарь на ноябрь 2022

Последний месяц осени — это преддверие новогодних праздников. Ноябрь пусть и холодный, но каждый год согревает православных христиан огромным количеством праздников. Церковный календарь на ноябрь поможет распланировать свои будние дни и выходные, сходить в церковь на службу или помолиться за здоровье и благополучие в семье.

К примеру, на 5 ноября приходится Дмитриевская родительская суббота. Это день всеобщего поминовения усопших, хотя не является заупокойным.

19 ноября православных христиане будут праздновать Михайловскую поминальную субботу — в этот период принято молиться за души умерших и просить здоровья и благополучия для членов семьи.

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Список церковных праздников в ноябре 2022:

  • 4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери;
  • 5 ноября — Дмитриевская родительская суббота. Апостола Якова;
  • 6 ноября — Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;
  • 8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского;
  • 9 ноября — День преподобного Нестора Летописца Печерского;
  • 10 ноября — День мученицы Параскевы. День преподобного Иова;
  • 14 ноября — День иконы Божией Матери Одигитрия (Шуйской);
  • 19 ноября — Михайловская поминальная суббота;
  • 21 ноября — День собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных;
  • 26 ноября — День Святого Иоанна Златоуста;
  • 27 ноября — Заговенье на Рождественский пост. День Святого Григория Паламы;
  • 28 ноября — Начало Рождественского поста (продлится по 6 января). День преподобного Паисия Величковского;
  • 29 ноября — День Святого апостола и евангелиста Матфея.

В конце ноября также приходится Рождественский пост — он начинается с 28 ноября и закончится 6 января 2023 года. За этот период нужно не только отказаться от перечня продуктов, но и духовно очиститься.

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