Последний месяц осени — это преддверие новогодних праздников. Ноябрь пусть и холодный, но каждый год согревает православных христиан огромным количеством праздников. Церковный календарь на ноябрь поможет распланировать свои будние дни и выходные, сходить в церковь на службу или помолиться за здоровье и благополучие в семье.

К примеру, на 5 ноября приходится Дмитриевская родительская суббота. Это день всеобщего поминовения усопших, хотя не является заупокойным.

19 ноября православных христиане будут праздновать Михайловскую поминальную субботу — в этот период принято молиться за души умерших и просить здоровья и благополучия для членов семьи.

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Список церковных праздников в ноябре 2022:

4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери;

5 ноября — Дмитриевская родительская суббота . Апостола Якова;

6 ноября — Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;

8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского;

9 ноября — День преподобного Нестора Летописца Печерского;

10 ноября — День мученицы Параскевы. День преподобного Иова;

14 ноября — День иконы Божией Матери Одигитрия (Шуйской);

19 ноября — Михайловская поминальная суббота ;

21 ноября — День собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных;

26 ноября — День Святого Иоанна Златоуста;

27 ноября — Заговенье на Рождественский пост. День Святого Григория Паламы;

28 ноября — Начало Рождественского поста (продлится по 6 января). День преподобного Паисия Величковского;

29 ноября — День Святого апостола и евангелиста Матфея.

В конце ноября также приходится Рождественский пост — он начинается с 28 ноября и закончится 6 января 2023 года. За этот период нужно не только отказаться от перечня продуктов, но и духовно очиститься.