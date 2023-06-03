В июле 2023 года будет 10 выходных дней. В средине лета это будут только субботы и воскресенья. Все из-за военного положения, которое продлится до конца лета.

Примечательно, что в июле 2023 есть один государственный праздник, который в мирное время дарит украинцам дополнительный выходной — это День украинской государственности. Ежегодно он отмечается 28 июля, но в условиях военного положения отдыха не будет. Само военное положение длится до 18 августа, и может быть продлено.

Всего в июле украинцы будут работать 21 день.

Выходные в июле 2023:

1-2 июля;

8-9 июля;

15-16 июля;

27-28 июля.

И пока украинцы будут ожидать наступления июля, июнь уже принес огромное количество праздников. К примеру, на начало месяца придется Троица, а на средину — Начало Петрова поста. В эти праздники и памятные деты есть свои традиции и запреты, которых стоит придерживаться. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников июня 2023.

Не стоит забывать и о смене календаря церковных праздников на 2023. Уже с 1 сентября этого года большие праздники будут отмечаться по новым обычаям и датам. К примеру, Рождество будут отмечать уже 25 декабря вместо 7 января.