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Вихідні в липні 2023: скільки відпочиватимуть українці в розпал літа

3 Червня 2023, 12:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Unsplash

У липні 2023 року буде 10 вихідних днів. У середині літа це будуть лише суботи та неділі. Усе через воєнний стан, який триватиме до кінця літа.

Примітно, що в липні 2023 року є одне державне свято, яке в мирний час дарує українцям додатковий вихідний – це День української державності. Щорічно він відзначається 28 липня, але в умовах воєнного стану відпочинку не буде. Сам воєнний стан триває до 18 серпня, і може бути продовжений.

Загалом у липні українці працюватимуть 21 день.

Вихідні в липні 2023:

  • 1-2 липня;
  • 8-9 липня;
  • 15-16 липня;
  • 27-28 липня.

І поки українці чекатимуть настання липня, червень уже приніс величезну кількість свят. Наприклад, на початок місяця припаде Трійця, а на середину – Початок Петрового посту. У ці свята і пам’ятні дні є свої традиції і заборони, яких варто дотримуватися. Ознайомитися з повним календарем церковних свят червня 2023 року.

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Не варто забувати і про зміну календаря церковних свят на 2023 рік. Уже з 1 вересня цього року великі свята відзначатимуться за новими звичаями і датами. Приміром, Різдво відзначатимуть уже 25 грудня замість 7 січня.

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