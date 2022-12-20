Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Не затронет только Пасху: смена церковных праздников в Украине 2023

20 декабря 2022, 15:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
церква
Источник: Depositphotos

2022 год запомнится украинцам не только полномасштабной войной с Россией, но и изменениями в церковном календаре. Так, осенью в ПЦУ разрешили верующим отмечать Рождество 25 декабря — по новоюлианскому календарю.

Теперь можно праздновать как в конце декабря, так и в начале января — 7 числа. Все эти нововведения тянут за собой изменение дат других праздников, которые принято отмечать в иные даты по новоюлианском календаре.

Если праздновать Рождество 25 декабря, то смещаются и даты других зимних праздников, в частности, Дня Святого Николая.

Сейчас смотрят

Смена дат праздников в Украине 2023 — далее в материале.

Если Рождество будете отмечать 25 декабря, то сместятся в датах, и будут выглядеть следующим образом.

  • Маланки31 декабря вместо 13 января;
  • Васильев день приходится на 1 января вместо 14 января;
  • Крещение будет 6 января вместо 19 января;
  • Благовещение будет раньше — 25 марта вместо 7 апреля;
  • Юрия будет 23 апреля вместо 6 мая;
  • Рождество Иоанна Крестителя будет 23 июня вместо 7 июля;
  • Петра и Павла будет 29 июня вместо 12 июля;
  • Ильи приходится на 20 июля вместо 2 августа;
  • Маковея будет 1 августа вместо 14 августа;
  • Преображение Господне будет 6 августа вместо 19 августа;
  • Первая Пречистая будет 15 августа вместо 28 августа;
  • Вторая Пречистая будет 8 сентября вместо 21 сентября;
  • Покров Пресвятой Богородицы будет 1 октября вместо 14 октября;
  • День Андрея Первозванного будет 30 ноября вместо 13 декабря;
  • День Святого Николая будет 6 декабря вместо 19 декабря.

Стоит отметить, что Вербное воскресенье будет без изменений — праздник привязан к Пасхе, которая также состоится без смещения по датам. Без изменений также пройдут и зеленые праздники — речь идет о Троице, которая ежегодно отмечается на 50 день после Пасхи.

Что касается Рождества, то мнение когда отмечать важный день очень сильно отличаются. В любом случае есть правила празднования Рождества 2022-2023 вне зависимости от календаря. Священник Православной церкви Украины, Георгий Коваленко пролил свет на правила и другие вопросы касательно светлого события.

Читайте также:
Не затронет только Пасху: смена церковных праздников в Украине 2023Время встречать Христа и нырять в прорубь: церковный календарь на январь 2023

Теги
Календарь релігійне свято Церковні свята
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь