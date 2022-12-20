2022 год запомнится украинцам не только полномасштабной войной с Россией, но и изменениями в церковном календаре. Так, осенью в ПЦУ разрешили верующим отмечать Рождество 25 декабря — по новоюлианскому календарю.

Теперь можно праздновать как в конце декабря, так и в начале января — 7 числа. Все эти нововведения тянут за собой изменение дат других праздников, которые принято отмечать в иные даты по новоюлианском календаре.

Если праздновать Рождество 25 декабря, то смещаются и даты других зимних праздников, в частности, Дня Святого Николая.

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Смена дат праздников в Украине 2023 — далее в материале.

Если Рождество будете отмечать 25 декабря, то сместятся в датах, и будут выглядеть следующим образом.

Маланки — 31 декабря вместо 13 января;

Васильев день приходится на 1 января вместо 14 января;

Крещение будет 6 января вместо 19 января;

Благовещение будет раньше — 25 марта вместо 7 апреля;

Юрия будет 23 апреля вместо 6 мая;

Рождество Иоанна Крестителя будет 23 июня вместо 7 июля;

Петра и Павла будет 29 июня вместо 12 июля;

Ильи приходится на 20 июля вместо 2 августа;

Маковея будет 1 августа вместо 14 августа;

Преображение Господне будет 6 августа вместо 19 августа;

Первая Пречистая будет 15 августа вместо 28 августа;

Вторая Пречистая будет 8 сентября вместо 21 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы будет 1 октября вместо 14 октября;

День Андрея Первозванного будет 30 ноября вместо 13 декабря;

День Святого Николая будет 6 декабря вместо 19 декабря.

Стоит отметить, что Вербное воскресенье будет без изменений — праздник привязан к Пасхе, которая также состоится без смещения по датам. Без изменений также пройдут и зеленые праздники — речь идет о Троице, которая ежегодно отмечается на 50 день после Пасхи.

Что касается Рождества, то мнение когда отмечать важный день очень сильно отличаются. В любом случае есть правила празднования Рождества 2022-2023 вне зависимости от календаря. Священник Православной церкви Украины, Георгий Коваленко пролил свет на правила и другие вопросы касательно светлого события.