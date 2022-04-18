Совсем скоро наступят главные весенние праздники — Пасха, Международный день труда и День победы. Традиционно, на эти дни украинцам предоставлялись дополнительнst выходные дни, которые многие проводили со своими семьями.
Однако на фоне широкомасштабного вторжение России в Украину с 24 апреля, планы на этот год у многих изменились, и это касается времени отдыха.
Будут ли в этом году дополнительные выходные на Пасху и майские праздники — далее в материале.
Чтобы разобраться в вопросе, необходимо обратиться к закону. С февраля в Украине действует военное положение, которое внесло изменения в жизнь жителей нашей страны.
Согласно ст. 6 закона 2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, действие норм статей 67,71-73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине отменили.
Это значит, что дополнительные выходные на Пасху 25 апреля, 2 мая на Международный день труда и 9 мая на День победы отменены.
Так, украинцы будут отдыхать в последнем месяце весны следующие дни:
- 1 мая;
- 7-8 мая;
- 14-15 мая;
- 21-22 мая;
- 28-29 мая.
Стоит напомнить, что на ближайшие праздники украинцам стоит воздержаться от походов в лес на шашлыки. Нарушители столкнутся со штрафами, а также будут вынуждены немедленно покинуть место, если их обнаружат работники местной лесной охраны.