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Выходные на Пасху и майские праздники 2022 в Украине: стоит ли ждать

18 апреля 2022, 14:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
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Источник: Depositphotos

Совсем скоро наступят главные весенние праздники — Пасха, Международный день труда и День победы. Традиционно, на эти дни украинцам предоставлялись дополнительнst выходные дни, которые многие проводили со своими семьями.

Однако на фоне широкомасштабного вторжение России в Украину с 24 апреля, планы на этот год у многих изменились, и это касается времени отдыха.

Будут ли в этом году дополнительные выходные на Пасху и майские праздники — далее в материале.

Чтобы разобраться в вопросе, необходимо обратиться к закону. С февраля в Украине действует военное положение, которое внесло изменения в жизнь жителей нашей страны.

Согласно ст. 6 закона 2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, действие норм статей 67,71-73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине отменили.

Это значит, что дополнительные выходные на Пасху 25 апреля, 2 мая на Международный день труда и 9 мая на День победы отменены.

Так, украинцы будут отдыхать в последнем месяце весны следующие дни: 

  • 1 мая;
  • 7-8 мая;
  • 14-15 мая;
  • 21-22 мая;
  • 28-29 мая.

Стоит напомнить, что на ближайшие праздники украинцам стоит воздержаться от походов в лес на шашлыки. Нарушители столкнутся со штрафами, а также будут вынуждены немедленно покинуть место, если их обнаружат работники местной лесной охраны.

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Теги
Війна в Україні , Пасха , Вихідні , День перемоги над нацизмом
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