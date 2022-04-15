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Церкви не будут работать в комендантский час на Пасху

15 апреля 2022, 14:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Свечи
Источник: Depositphotos

Церкви не будут работать в комендантский час на Пасху.

Об этом сообщили в полиции, ПЦУ и УГКЦ.

— Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты, – сообщили в полиции Українським Новинам.

Известно, что полиция также будет усилено следить за правопорядком на Пасху.

В ПЦУ заявили, что часы работы регулируются местными военно-гражданскими администрациями — изменения коснутся всех церквей в Украине.

— В целях безопасности, благословляется устанавливать время начала богослужений Страстной седмицы и на Пасху так, они не приходились на период комендантского часа. В связи с этим разрешается начать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье после завершения комендантского часа, — заявили в Православной церкви Украины.

В местах, где не наблюдается повышенная опасность из-за боевых действий, духовенство может обратиться к органам местной власти для возможности смены режима комендантского часа на Пасхальную ночь. 

В УГКЦ также дали разъяснения по поводу режимы работы на праздник.

— Комендантский час нужно соблюдать. Я не могу сказать за всю Украину, но в Киеве график богослужений составляем с учетом продолжительности ограничений, — сообщил спикер Украинской грекокатолической церкви Игорь Яцив.

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Источник
Украинские новости
Теги
Війна в Україні , Пасха , ПЦУ , УГКЦ
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