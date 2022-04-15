Церкви не будут работать в комендантский час на Пасху.

Об этом сообщили в полиции, ПЦУ и УГКЦ.

— Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты, – сообщили в полиции Українським Новинам.

Известно, что полиция также будет усилено следить за правопорядком на Пасху.

В ПЦУ заявили, что часы работы регулируются местными военно-гражданскими администрациями — изменения коснутся всех церквей в Украине.

— В целях безопасности, благословляется устанавливать время начала богослужений Страстной седмицы и на Пасху так, они не приходились на период комендантского часа. В связи с этим разрешается начать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье после завершения комендантского часа, — заявили в Православной церкви Украины.

В местах, где не наблюдается повышенная опасность из-за боевых действий, духовенство может обратиться к органам местной власти для возможности смены режима комендантского часа на Пасхальную ночь.

В УГКЦ также дали разъяснения по поводу режимы работы на праздник.