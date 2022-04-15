Церкви не будут работать в комендантский час на Пасху.
Об этом сообщили в полиции, ПЦУ и УГКЦ.
— Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты, – сообщили в полиции Українським Новинам.
Известно, что полиция также будет усилено следить за правопорядком на Пасху.
В ПЦУ заявили, что часы работы регулируются местными военно-гражданскими администрациями — изменения коснутся всех церквей в Украине.
— В целях безопасности, благословляется устанавливать время начала богослужений Страстной седмицы и на Пасху так, они не приходились на период комендантского часа. В связи с этим разрешается начать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье после завершения комендантского часа, — заявили в Православной церкви Украины.
В местах, где не наблюдается повышенная опасность из-за боевых действий, духовенство может обратиться к органам местной власти для возможности смены режима комендантского часа на Пасхальную ночь.
В УГКЦ также дали разъяснения по поводу режимы работы на праздник.
— Комендантский час нужно соблюдать. Я не могу сказать за всю Украину, но в Киеве график богослужений составляем с учетом продолжительности ограничений, — сообщил спикер Украинской грекокатолической церкви Игорь Яцив.