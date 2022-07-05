Лунный календарь на август 2022 года порадует огромным количеством благоприятных дней. И хотя без плохих периодов не обойтись, лучше быть в курсе активности луны и распланировать последние дни лета правильно.

Луна способна влиять на поведение как людей, так и всех остальных живых организмов. И хотя человек эти изменения за собой может не заметить, те или иные решения могут кардинально повлиять на жизнь — это касается карьеры и даже отношений в семье.

Детальный лунный календарь на август 2022 и фазы небесного светила — далее в материале.

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Фазы Луны в августе 2022

1-11 августа — растущая Луна.

12 августа — полная Луна.

13-26 августа — убывающая Луна.

27 августа — новая Луна.

28-31 августа — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 августа

Благоприятный день, требующий вдумчивого подхода к делам. Эффективная работа будет щедро вознаграждена.

Лунный астропрогноз на 2 августа

Отличное время для создания новых планов, а также для их реализации. Все проблемы будут решаться сами, если правильно настроиться.

Лунный астропрогноз на 3 августа

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества — можно попросить о повышении зарплаты или же договориться о новых условиях работы с начальством.

Лунный астропрогноз на 4 августа

День будет плодотворным, но лучше отказаться от больших планов. Стоит сосредоточиться на самодисциплине и воспользоваться поддержкой других.

Лунный астропрогноз на 5 августа

Довольно сложный день для общения с семьей и коллегами. Однако удача подвернется тем, кто собирается путешествовать или переезжать.

Лунный астропрогноз на 6 августа

Будьте готовыми к обману и иллюзиям, которые подготовят люди из окружения. Нужно не вестись на приятные слова, а оценивать ситуацию здраво и трезво.

Лунный астропрогноз на 7 августа

Отличный день для поиска себя. Можно также заняться делами, которые давно требовали вмешательства — успех гарантирован.

Лунный астропрогноз на 8 августа

У многих будет работать сегодня исключительно абстрактное мышление. Не стоит критически относиться к другим — логика в этот день может не действовать на окружение.

Лунный астропрогноз на 9 августа

Не особенно благоприятный день для любовных и других межличностных отношений. Избегайте конфликтов как на работе, так и в семье.

Лунный астропрогноз на 10 августа

Отличный день для самоанализа. Если разобраться в своих ошибках, то это заметит окружение, которое оценит ваш авторитет по достоинству.

Лунный астропрогноз на 11 августа

Ожидается обострение интуиции — с ее помощью можно увидеть, кто настоящий друг. В этот четверг будут удаваться все дела, но не стоит расслабляться.

Лунный астропрогноз на 12 августа

День искушений — очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением, и судьба может зависеть от одного выбора.

Лунный астропрогноз на 13 августа

Ожидается смена настроений — это касается как рабочей атмосферы, так и семейной. Не поддавайтесь импульсивным решениям и взвешивайте каждый выбор.

Лунный астропрогноз на 14 августа

День ощущения радости от бытия, обретения внутренней свободы. Луна дает понять, что самое время для заключения брака.

Лунный астропрогноз на 15 августа

Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности. Даже самые важные деловые договора и сотрудничество могут быть сорваны из-за пустяка.

Лунный астропрогноз на 16 августа

Самый неблагоприятный день для заключения брака или других партнерских соглашений. Не стоит выяснять отношения на работе, а также обсуждать с начальством условия работы.

Лунный астропрогноз на 17 августа

Самое время заняться финансовыми операциями. Успех — гарантирован.

Лунный астропрогноз на 18 августа

Возможны проявления лени, но ее точно нужно перебороть. Дела будут выполняться очень легко, и они точно принесут награду.

Лунный астропрогноз на 19 августа

Один из самых благоприятных дней последнего месяца лета. В этот период даже раны будут заживать максимально быстро — нужно лишь позволить себе отдохнуть.

Лунный астропрогноз на 20 августа

Силы и энергия в данное время стремительно идут на убыль. Нужно закончить как можно больше дел, иначе на все может не хватить сил в конце месяца.

Лунный астропрогноз на 21 августа

День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. В этот период точно не нужно спешить и хвататься за все задачи одновременно.

Лунный астропрогноз на 22 августа

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами — риск потерять деньги минимален. Однако будет постоянное желание переключаться между делами — есть шанс не довести ничего до конца.

Лунный астропрогноз на 23 августа

Сложный, критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях — это наилучший вариант.

Лунный астропрогноз на 24 августа

Очень благоприятный день — самое время решить те проблемы, которые откладывались долгое время. Удача в труде точно принесет свои плоды.

Лунный астропрогноз на 25 августа

Еще один благоприятный день — и хотя есть шанс ухудшения здоровья, лучше сосредоточить свою энергию на рабочий процесс. Однако стоит быть готовым к неторопливости во всех аспектах.

Лунный астропрогноз на 26 августа

Относительно неблагоприятный день — может появиться ощущение снижения тонуса, а хронические заболевания напомнят о себе в самый неподходящий момент.

Лунный астропрогноз на 27 августа

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. С другой стороны — день будет малоэффективным, если работать в коллективе.

Лунный астропрогноз на 28 августа

День хорош для начала цикла физических упражнений. Даже дела будут даваться на удивление легко — используйте этот период по максимуму.

Лунный астропрогноз на 29 августа

Возможно обострение конфликтов даже между близкими людьми. Подавление негативных эмоций позволит минимизировать ухудшение отношений.

Лунный астропрогноз на 30 августа

Как и в работе, в личной сфере настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и, вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. Проведите этот день с пользой.

Лунный астропрогноз на 31 августа

Следует проявить максимальную сознательность и постараться избежать негативных влияний от окружения. Можно почитать книгу или просто расслабиться в одиночестве.