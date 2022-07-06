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День независимости Украины и Медовый Спас: список праздников на август 2022

6 июля 2022, 16:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День независимости Украины и Медовый Спас: список праздников на август 2022
Источник: Pexels

В августе 2022 года украинцы будут праздновать много государственных, православных и профессиональных праздников. Так, третий месяц лета начнется со Дня инкассатора.

Отметят в последний летний месяц граждане Украины и День независимости. Однако стоит отметить, что в период военного положения дополнительные выходные в связи с праздниками отменяются.

Календарь праздников на август 2022 — список

  • 1 августа — День инкассатора;
  • 2 августа — День аэромобильных войск;
  • 5 августа-  Международный день светофора;
  • 7 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;
  • 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины;
  • 9 августа — Международный день коренных народов мира;
  • 12 августа — Международный день молодежи;
  • 14 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины;
  • 15 августа — День археолога;
  • 19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас, День пчеловода;
  • 23 августа — День Государственного флага Украины;
  • 24 августа — День независимости Украины;
  • 27 августа — Медовый Спас, День авиации Украины, День дальнобойщика;
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, День шахтера;
  • 29 августа — Ореховый Спас;
  • 31 серпня — Всесвітній день блогера.
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