В августе 2022 года украинцы будут праздновать много государственных, православных и профессиональных праздников. Так, третий месяц лета начнется со Дня инкассатора.

Отметят в последний летний месяц граждане Украины и День независимости. Однако стоит отметить, что в период военного положения дополнительные выходные в связи с праздниками отменяются.

Календарь праздников на август 2022 — список

1 августа — День инкассатора;

2 августа — День аэромобильных войск;

5 августа- Международный день светофора;

7 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;

8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины;

9 августа — Международный день коренных народов мира;

12 августа — Международный день молодежи;

14 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины;

15 августа — День археолога;

19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас, День пчеловода;

День пчеловода; 23 августа — День Государственного флага Украины;

24 августа — День независимости Украины;

27 августа — Медовый Спас, День авиации Украины, День дальнобойщика;

День авиации Украины, День дальнобойщика; 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, День шахтера;

День шахтера; 29 августа — Ореховый Спас;

31 серпня — Всесвітній день блогера.