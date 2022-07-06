В августе 2022 года украинцы будут праздновать много государственных, православных и профессиональных праздников. Так, третий месяц лета начнется со Дня инкассатора.
Отметят в последний летний месяц граждане Украины и День независимости. Однако стоит отметить, что в период военного положения дополнительные выходные в связи с праздниками отменяются.
Календарь праздников на август 2022 — список
- 1 августа — День инкассатора;
- 2 августа — День аэромобильных войск;
- 5 августа- Международный день светофора;
- 7 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;
- 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины;
- 9 августа — Международный день коренных народов мира;
- 12 августа — Международный день молодежи;
- 14 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины;
- 15 августа — День археолога;
- 19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас, День пчеловода;
- 23 августа — День Государственного флага Украины;
- 24 августа — День независимости Украины;
- 27 августа — Медовый Спас, День авиации Украины, День дальнобойщика;
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, День шахтера;
- 29 августа — Ореховый Спас;
- 31 серпня — Всесвітній день блогера.
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