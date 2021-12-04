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Введение во храм Пресвятой Девы Марии: открытки для Viber

4 декабря 2021, 07:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Девы Марии — важный праздник для христиан. Он относится к двунадесятым, и по юлианскому календарю его отмечают 4 декабря.

В этот день принято ходить на службу в церковь и молиться — вера поможет обрести покой, очиститься от грехов и получить защиту от Богоматери.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Введением во храм Пресвятой Девы Марии в открытках для Viber, чтобы вы смогли поздравить своих близких и порадовать их теплым словом даже на расстоянии.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Традиционно, Введение во храм Пресвятой Девы Марии в Украине начинается с похода в церковь всей семьей. Наши предки верили, что если в этот день первым в гости придет парень с деньгами — на владельцев жилья будет ждать удача и крепкое здоровье. Если вместо парня прейдет пожилой мужчина — в доме будут царить бедность и ненастье.

Заниматься уборкой и прочим домашним трудом запрещено — это нужно сделать заранее. Запрещено шить и даже стирать — уже 4 декабря в доме должно быть чисто и все на своих местах.

Наши предки также внимательно следили за погодой — если на Введение выпадет снег, то он будет долго оставаться на земле. Уже совсем скоро появятся холода, и на теплую погоду надеяться не стоило.

Уже совсем скоро наступит 2022 год, и украинцев ждет огромное количество праздников. Как и когда их будут отмечать в Украине — смотрите в официальном календаре праздников 2022 от Фактов ICTV.

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