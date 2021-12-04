Введение во храм Пресвятой Девы Марии — важный праздник для христиан. Он относится к двунадесятым, и по юлианскому календарю его отмечают 4 декабря.

В этот день принято ходить на службу в церковь и молиться — вера поможет обрести покой, очиститься от грехов и получить защиту от Богоматери.

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Традиционно, Введение во храм Пресвятой Девы Марии в Украине начинается с похода в церковь всей семьей. Наши предки верили, что если в этот день первым в гости придет парень с деньгами — на владельцев жилья будет ждать удача и крепкое здоровье. Если вместо парня прейдет пожилой мужчина — в доме будут царить бедность и ненастье.

Заниматься уборкой и прочим домашним трудом запрещено — это нужно сделать заранее. Запрещено шить и даже стирать — уже 4 декабря в доме должно быть чисто и все на своих местах.

Наши предки также внимательно следили за погодой — если на Введение выпадет снег, то он будет долго оставаться на земле. Уже совсем скоро появятся холода, и на теплую погоду надеяться не стоило.

Уже совсем скоро наступит 2022 год, и украинцев ждет огромное количество праздников. Как и когда их будут отмечать в Украине — смотрите в официальном календаре праздников 2022 от Фактов ICTV.