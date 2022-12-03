В январе 2023 украинцы будут отдыхать 9 дней. И хотя в мирное время количество выходных дней увеличилось бы до 11, в сегодняшних реалиях их отменили.

Все из-за военного положения, которое продлили до 19 февраля. Раньше на Новый Год (1 января) и Рождество (7 января) были дополнительные выходные. Даже если эти праздники приходились на субботу или воскресенье, понедельник были дополнительными днями отдыха.

Выходит, что выходными днями в январе 2023 года будут субботы и воскресенья в соответствии с календарем — 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 числа.

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В первый месяц 2023 года украинцы будут отмечать огромное количество праздников, в том числе и профессиональных. К примеру, свой день будут отмечать таможенники и ювелиры.

Но больше всего январь нам подготовил церковные праздники. Сочельник, Рождество, а также Крещение Господне. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников 2023 можно на Фактах ICTV.