Январь смело можно назвать месяцем праздников, однако не из-за их количества. Просто, как и остальная зима, он ассоциируется с новогодними датами.

Во второй месяц “белой” поры мы отмечаем Новый год, Рождество, Крещение Господне. Есть в январе также государственные и профессиональные даты, например — Всемирный день таможни или День работника пожарной охраны.

Календарь праздников на январь 2023 — список

1 января — Новый год

6 января — Сочельник

7 января — Рождество Христово

14 января — Старый Новый год

19 января — Крещение Господне (Богоявление)

20 января — День Автономной Республики Крым

22 января — День Соборности и свободы Украины

25 января — День студента (Татьянин день)

26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны

31 января — Международный день ювелира