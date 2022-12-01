Январь смело можно назвать месяцем праздников, однако не из-за их количества. Просто, как и остальная зима, он ассоциируется с новогодними датами.
Во второй месяц “белой” поры мы отмечаем Новый год, Рождество, Крещение Господне. Есть в январе также государственные и профессиональные даты, например — Всемирный день таможни или День работника пожарной охраны.
Календарь праздников на январь 2023 — список
- 1 января — Новый год
- 6 января — Сочельник
- 7 января — Рождество Христово
- 14 января — Старый Новый год
- 19 января — Крещение Господне (Богоявление)
- 20 января — День Автономной Республики Крым
- 22 января — День Соборности и свободы Украины
- 25 января — День студента (Татьянин день)
- 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
- 29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны
- 31 января — Международный день ювелира
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