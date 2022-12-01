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Месяц праздников: что будут отмечать украинцы в январе 2023

1 декабря 2022, 18:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Календарь праздников на январь 2023
Источник: Pexels

Январь смело можно назвать месяцем праздников, однако не из-за их количества. Просто, как и остальная зима, он ассоциируется с новогодними датами.

Во второй месяц “белой” поры мы отмечаем Новый год, Рождество, Крещение Господне. Есть в январе также государственные и профессиональные даты, например — Всемирный день таможни или День работника пожарной охраны.

Календарь праздников на январь 2023 — список

  • 1 января — Новый год
  • 6 января — Сочельник
  • 7 января — Рождество Христово
  • 14 января — Старый Новый год
  • 19 января — Крещение Господне (Богоявление)
  • 20 января — День Автономной Республики Крым
  • 22 января — День Соборности и свободы Украины
  • 25 января — День студента (Татьянин день)
  • 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
  • 29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны
  • 31 января — Международный день ювелира
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