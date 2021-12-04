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Введення в храм Пресвятої Діви Марії: листівки для Viber

4 Грудня 2021, 07:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введення в храм Пресвятої Діви Марії — важливе свято для християн. Воно належить до дванадесятих, і за юліанським календарем його відзначають 4 грудня.

Цього дня заведено ходити на службу до церкви та молитися — віра допоможе знайти спокій, очиститися від гріхів та отримати захист від Богоматері.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Введенням у храм Пресвятої Діви Марії у листівках для Viber, щоб ви змогли привітати своїх близьких та порадувати їх теплим словом навіть на відстані.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Традиційно, Введення в храм Пресвятої Діви Марії в Україні починається з походу до церкви всією сім’єю. Наші пращури помітили, якщо у цей день прийде хлопець з грошима – на власників житла чекатиме удача та міцне здоров’я. Якщо замість хлопця перейде літній чоловік — у домі пануватимуть бідність та негода.

Займатися прибиранням та іншою домашньою працею заборонено – це потрібно зробити заздалегідь. Не варто шити й навіть прати – вже 4 грудня у будинку має бути чисто і все на своїх місцях.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то він надовго залишиться на землі. Вже скоро з’являться холоди, і на теплу погоду сподіватися не варто.

Вже незабаром настане 2022 рік, і на українців чекає величезна кількість свят. Як і коли їх відзначатимуть в Україні — дивіться в офіційному календарі свят 2022 року від Фактів ICTV.

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