Введення в храм Пресвятої Діви Марії — важливе свято для християн. Воно належить до дванадесятих, і за юліанським календарем його відзначають 4 грудня.

Цього дня заведено ходити на службу до церкви та молитися — віра допоможе знайти спокій, очиститися від гріхів та отримати захист від Богоматері.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Введенням у храм Пресвятої Діви Марії у листівках для Viber, щоб ви змогли привітати своїх близьких та порадувати їх теплим словом навіть на відстані.

Традиційно, Введення в храм Пресвятої Діви Марії в Україні починається з походу до церкви всією сім’єю. Наші пращури помітили, якщо у цей день прийде хлопець з грошима – на власників житла чекатиме удача та міцне здоров’я. Якщо замість хлопця перейде літній чоловік — у домі пануватимуть бідність та негода.

Займатися прибиранням та іншою домашньою працею заборонено – це потрібно зробити заздалегідь. Не варто шити й навіть прати – вже 4 грудня у будинку має бути чисто і все на своїх місцях.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то він надовго залишиться на землі. Вже скоро з’являться холоди, і на теплу погоду сподіватися не варто.

Вже незабаром настане 2022 рік, і на українців чекає величезна кількість свят. Як і коли їх відзначатимуть в Україні — дивіться в офіційному календарі свят 2022 року від Фактів ICTV.