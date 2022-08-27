На конец лета приходится крупный церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен концу жизни Девы Марии, и ежегодно отмечается 28 августа — в этом году приходится на воскресенье.

История праздника

Успение Пресвятой Богородицы знаменует кончину Девы Марии и дальнейший переход в Царство Небесное. Она пережила Иисуса, и о своей смерти она узнала от ангела, который сказал об этом за три дня. Это позволило богородице попрощаться со своими близкими.

И хотя праздник делает акцент на смерти, он также говорит об уходе на небеса, где она встретилась со своим сыном Иисусом Христом.

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Традиции праздника

Успение Пресвятой Богородицы, как и многие другие церковные праздники, имеет свои традиции, запреты и ограничения, которых придерживались наши предки и передавали с поколения в поколение.

Традиционно перед этим праздником верующие придерживаются Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа. В день праздника стоит пойти в церковь на службу. Наши предки заканчивали до 28 августа сбор зерна — в церковь можно прийти с хлебом, чтобы освятить его. Вместе с этим традиционным изделием можно взять с собой орехи, мед, фрукты и зерно — урожай, который собирался на протяжении всего лета.

Также принято ставить в церкви свечки за упокой близких, а матери молятся Богородице за здоровье и защиту своих детей. На праздник также можно трудиться — заготавливать консервы и отправлять на хранение зерно.

Лето уже заканчивается — впереди осень, которая очень богата на различные праздники. К примеру, уже 21 сентября верующие будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, а после — Воздвижение Честного Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.