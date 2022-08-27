На кінець літа припадає велике церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці. Воно присвячене кінцю життя Діви Марії, і щорічно відзначається 28 серпня – цього року припадає на неділю.

Історія свята

Успіння Пресвятої Богородиці знаменує кончину Діви Марії та подальший перехід у Царство Небесне. Вона пережила Ісуса, і про свою смерть дізналася від ангела, який сказав про це за три дні. Це дало змогу богородиці попрощатися зі своїми близькими.

І хоча свято наголошує на смерті, воно також акцентує на відході на небеса, де вона зустрілася зі своїм сином Ісусом Христом.

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Традиції свята

Успіння Пресвятої Богородиці, як і багато інших церковних свят, має свої традиції, заборони та обмеження, яких дотримувалися наші предки та передавали з покоління до покоління.

Традиційно перед цим святом віряни дотримуються Успенського посту, який триває з 14 до 27 серпня. У день свята варто піти до церкви на службу. Наші пращури закінчували до 28 серпня збирання зерна – до церкви можна прийти з хлібом, щоб освятити його. Разом із цим традиційним виробом можна взяти з собою горіхи, мед, фрукти та зерно – урожай, який збирався протягом усього літа.

Також заведено ставити у церкві свічки за упокій близьких, а матері моляться Богородиці за здоров’я та захист своїх дітей. На свято також можна працювати – заготовляти консерви та відправляти на зберігання зерно.

Літо вже закінчується – попереду осінь, яка дуже багата на різні свята. Приміром, вже 21 вересня віряни відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці, а після Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.