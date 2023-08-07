Август — это всегда череда праздников, которые стоит отмечать в кругу близких или друзей за пышным столом. Впрочем, выходных в августе 2023 будет всего 9 дней, если военное положение продлится.

Примечательно, что на конец лета традиционно приходится государственный праздник — это День Независимости Украины. В мирное время он приносил украинцам дополнительный выходной день, но в 2022 году 24 августа было рабочим на фоне полномасштабного вторжения и военного положения.

Пока в Украине особый статус ввели до 20 августа 2023 года, но очень вероятно, что положение продлят.

В целом в августе 2023 года украинцы будут работать 21 день из 31, если статус ВП продлят.

Выходные в августе 2023: