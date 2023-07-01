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Главные даты на месте: календарь праздников на август 2023

1 июля 2023, 08:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Поле
Источник: Unsplash

Август — последний месяц лета, но он точно не пасет задних по количеству праздников. Украинцев ожидают важные церковные дни, и даже государственные праздники, без которых нашу страну невозможно представить.

К примеру, 19 числа ожидается Преображение Господнее, а вот 24 числа — День Независимости Украины.

На Факты ICTV составлен подробный календарь праздников на август 2023, чтобы заранее распланировать свои дела и провести важные даты в кругу семь или близких.

Календарь праздников на август 2023:

  • 1 августа — День инкассатора;
  • 2 августа — День десантно-штурмовых войск, Ильин день;
  • 5 августа — Международный день светофора;
  • 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;
  • 8 августа — День войск связи;
  • 9 августа — Международный день коренных народов мира;
  • 12 августа — Международный день молодежи;
  • 13 августа — День работников ветеринарной медицины, День строителя;
  • 14 августа — Первый день Успенского поста, Маковый спас;
  • 15 августа — День археолога;
  • 19 августа — День пасечника, Преображение Господне (Яблочный Спас);
  • 23 августа — День Государственного Флага Украины;
  • 24 августа — День Независимости Украины;
  • 26 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика;
  • 27 августа — День шахтера, Последний день Успенского поста;
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
  • 29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, Ореховый спас.
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