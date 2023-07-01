Август — последний месяц лета, но он точно не пасет задних по количеству праздников. Украинцев ожидают важные церковные дни, и даже государственные праздники, без которых нашу страну невозможно представить.

К примеру, 19 числа ожидается Преображение Господнее, а вот 24 числа — День Независимости Украины.

На Факты ICTV составлен подробный календарь праздников на август 2023, чтобы заранее распланировать свои дела и провести важные даты в кругу семь или близких.

Календарь праздников на август 2023: