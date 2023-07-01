Август — последний месяц лета, но он точно не пасет задних по количеству праздников. Украинцев ожидают важные церковные дни, и даже государственные праздники, без которых нашу страну невозможно представить.
К примеру, 19 числа ожидается Преображение Господнее, а вот 24 числа — День Независимости Украины.
На Факты ICTV составлен подробный календарь праздников на август 2023, чтобы заранее распланировать свои дела и провести важные даты в кругу семь или близких.
Календарь праздников на август 2023:
- 1 августа — День инкассатора;
- 2 августа — День десантно-штурмовых войск, Ильин день;
- 5 августа — Международный день светофора;
- 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;
- 8 августа — День войск связи;
- 9 августа — Международный день коренных народов мира;
- 12 августа — Международный день молодежи;
- 13 августа — День работников ветеринарной медицины, День строителя;
- 14 августа — Первый день Успенского поста, Маковый спас;
- 15 августа — День археолога;
- 19 августа — День пасечника, Преображение Господне (Яблочный Спас);
- 23 августа — День Государственного Флага Украины;
- 24 августа — День Независимости Украины;
- 26 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика;
- 27 августа — День шахтера, Последний день Успенского поста;
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
- 29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, Ореховый спас.