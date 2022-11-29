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С голубями и трезубцем. Какой будет главная елка 2022-2023

29 ноября 2022, 20:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
новорічна ялинка
Источник: Depositphotos

Главную елку страны в Киеве все таки установят, однако она будет не такой, какой привыкли видеть ее жители и гости столицы в мирное время.

Праздничное дерево будет скромным, а его высота составит 10 метров, вместо привычных 30. Также не будет иллюминации, однако украшения предусматриваются. Во время полномасштабной войны они символичные — голуби.

На верхушке главной елки установят государственный символ — трезубец. Традиционно праздничную красавицу откроют на День святого Николая — 19 декабря.

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Кроме того, в этом году впервые установят копию елки. Разместят ее на первом этаже музея истории Киева. Ее размер составит около трех метров высотой и пяти — шириной. Среди дополнительных украшений планируют поставить вертеп и дидух. Открытие копии — 30 ноября в 18:00.

Как сообщалось ранее, из городского бюджета на изготовление новогодней елки Киева средств не выделяли. Ее установят на счет меценатов.

Ранее мы показывали один из эскизов, какой может быть главная елка 2022-2023, однако сейчас стало ясно, что выглядеть праздничное дерево будет иначе.

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Источник
Общественное
Теги
Київ новорічна ялинка
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