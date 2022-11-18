Совсем немного осталось до Нового года 2023, который отмечают 1 января. Обычно уже в это время на улицах украинских городов появляется праздничная иллюминация, устанавливаются соответствующие локации, а в декабре открывают елки, однако во время войны все по-другому.

Некоторые регионы отказываются от празднования Нового года и выступают против того, чтобы на их главных улицах появлялись елки, под предлогом, что сейчас это совсем неуместно. Некоторые же считают наоборот, что страна-агрессор не должна отбирать у жителей нашей страны чувство хоть какого-то праздника.

Как в Украине будут праздновать Новый год 2023, решили разобраться Факты ICTV.

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Ранее мы писали о том, что в Киеве будут устанавливать новогоднюю елку, однако между жителями столицы началась дискуссия. Так, на сайте КГГА появилась петиция, в которой выступили против установки новогоднего дерева. Позже появилась новая петиция, в которой наоборот отмечалась важность новогодней елки и празднования.

Кроме того, на территории Киевской области запретили использовать праздничную иллюминацию — гирлянды и световые украшения. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что все это нужно оставить на потом, поскольку мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны.

В Чернигове не планируют организовывать традиционный новогодний городок и проводить никаких официальных и неофициальных мероприятий к празднику Нового года. Об этом рассказал начальник городского управления культуры и туризма Александр Шевчук Суспільному.

Однако говорит, что элементы декора и определенной атмосферы, возможно, будут, но установка одной елки на площади никакой роли не сыграет.

Не будет праздничного дерева и в Ровно. Мэр города Александр Третьяк сообщил, что провел опрос среди жителей в Telegram-канале, и 56% выступили против, поскольку устанавливать елку на майдане Независимости, где прощаются с героями, совсем неуместно.

Сначала новогодний символ хотели установить в другом месте, однако и такого решения граждане не поддержали.

В Кременчуге Полтавской области новогодние праздники будут в формате военного времени, о чем сообщил мэр города Виталий Малецкий. Праздничная елка будет, но тратить деньги на украшения не будут, все останется с прошлых годов.

Массовых мероприятий не ожидается. Планируют открыть каток на площади Победы, однако за деньги бизнесмена. Все будет работать от генераторов.

Мэр города Полтава Александр Мамай не против новогодней елки, которую планируют установить на площади у театра имени Гоголя. Однако окончательное решение будет принято после решения Кабинета министров и результатов опроса горожан. Об этом политик рассказал Суспільному.

В Ивано-Франковске елка будет, но из детских рисунков, которые символизируют победу. Также планируется освещение, но без использования иллюминации. Об этом сообщил Руслан Марцинкив.

В Черновцах власти решили не устанавливать 18-метровую елку на Соборной площади. Возможно, по словам руководителя управления культуры горсовета Юлии Сафтенко, в парке Шевченка будет семиметровое праздничное дерево.

Также планируются фотозоны на площадях Театральной и Филармонии.

Мэр города Днепр Борис Филатов заявил, что елки в этом году у них не будет. Такое решение было принято из-за тех, кто против этого, однако судя по сообщению политика, сам он хотел создать что-то праздничное.