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Заменить водительское удостоверение можно в приложении Дія

29 декабря 2022, 18:59
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Заменить водительское удостоверение можно в приложении Дія

В приложении Дія запустили бета-тест сразу двух новых услуг — замены водительского удостоверения, а также получения справки о несудимости.

Если вы потеряли водительское удостоверение или сменили фамилию, не нужно обращаться в сервисный центр МВД — заменить водительское удостоверение можно в приложении Дія.

Более того, сейчас украинцы могут не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым.

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Получить выдержку о несудимости можно в несколько кликов. Процесс подготовки документа автоматизировали — данные не нужно вносить вручную, они сами подтягиваются из реестров.

Присоединиться к бета-тесту новых услуг можно по ссылке.

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