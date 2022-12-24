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В какие даты празднуете Рождество? В Дії появился новый опрос

24 декабря 2022, 13:29
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
В какие даты празднуете Рождество? В Дії появился новый опрос
Источник: Pexels

В приложении Дія запустили новый опрос насчет даты празднования Рождества – 25 декабря или 7 января.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в социальных сетях.

Он отметил, что опрос в приложении решили провести после соответствующего предложения от главы Министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

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— Все больше украинцев встречают его (Рождество, — Ред.) 25 декабря. Так, как это делает большая часть света. И так, как это было в 1918 году после провозглашения независимости Украинской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Украинские пользователи Дії в ответ на вопрос о дате празднования Рождества могут выбрать один из предложенных вариантов ответов:

  • 25 декабря (по Григорианскому календарю),
  • 7 января (по Юлианскому календарю),
  • в обе даты,
  • не праздную Рождество.

В видеообращении Ткаченко в приложении Дія объяснил необходимость проведения опроса тем, что в последнее время все больше украинцев отмечают Рождество 25 декабря. Министр добавил, что при этом церковь продолжает жить по Юлианскому календарю.

— Сложилась ситуация, когда в обычной жизни люди пользуются новым стилем, а церковь продолжает жить по старому. Однако в последнее время все больше людей переходят на Рождество 25 декабря, а некоторые вообще празднуют обе даты, что разрешено у нас законом.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо зайти в приложение Дія в Услуги и выбрать категорию Опрос.

По состоянию на 13:15 24 декабря в опросе приняли участие более 220 тыс. украинцев. Из них 59,97% поддерживают празднование Рождества 25 декабря, 24,33% – 7 января.

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Источник: Михаил Федоров

Теги
Дія Приложение Дія Михайло Федоров Александр Ткаченко Опрос Різдво
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