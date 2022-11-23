Символом Нового года 2023 станет Черный водяной кролик. В нем сочетаются цвет, стихия и животное. Чтобы он принес удачу, необходимо правильно подобрать наряд на праздничную ночь.

В чем встретить Новый год 2023 по знакам зодиака, Фактам ICTV рассказала астропсихолог Алена Лесная.

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Овны

Представители этого огненного знака любят внимание. В новогоднюю ночь смело эксепериментируйте со своим образом. Необычный крой, глубокие вырезы, открытая спина. Выбирая наряд, отдавайте предпочтение оттенкам красного или бордового цвета и добавьте золотых аксессуаров.

Тельцы

Вам подойдут приглушенные оттенки спокойных тонов. Обратите внимание на атласные ткани. Присмотритесь к нарядам коричневого, бежевого, золотистого или нежно-розового цвета. Также можно составить образ из сочетания этих цветов.

Близнецы

Для празднования нового года выбирайте в этом году комфортный образ, предпочтительно серебристого, белого или нежно-голубого цвета. Можно выбрать наряд с декором из пайеток или страз. Обратите внимание на бархатные пиджаки или комбинезоны макси.

Раки

Кролик оценит более классический и струящийся образ. В вашем наряде в новогоднюю ночь не должно быть рюш и воланов. Цвета — серебристый, изумрудный, нежно-розовый, золотистый.

Львы

Представители этого знака зодиака любят быть в центре внимания. И новогодняя ночь — не исключение. Вам подойдут наряды из пайеток. Черного, белого или темно-синего цвета. Крупные золотистые аксессуары дополнят образ. Но помните главное правило: все хорошо в меру.

Девы

Чтобы 2023 год стал удачным и принес достаток, ваши цвета — бежевый, белый, светло-розовый. Это могут быть платья или костюмы из вельвета, или другие приятные на ощупь ткани. Дополните образ классическими украшениями из серебра или белого золота.

Весы

Выбирайте классический образ. Брючные костюмы или платья миди в сочетании с пиджаком белого, темно-синего цветов. Обратите внимание на аксессуары золотистых оттенков. Украшения на волосы из пайеток, обручи или диадемы в новогоднюю ночь идеально дополнят ваш элегантный образ.

Скорпионы

Ваши цвета – черный и красный. Брючный костюм с атласной майкой с кружевом, платье миди с пиджаком из бархата и кожаными вставками. Провокационный стиль, глубокие вырезы и таинственность. Важно, чтобы в вашем наряде или аксессуарах не было острых предметов.

Стрельцы

В новогоднюю ночь вам подойдут глубокие цвета темных оттенков. Именно они принесут удачу представителям этого знака в 2023 году. Темно-фиолетовый или темно-синий цвета. Обратите внимание на наряды с открытой спиной. Маленькая сумочка из страз прекрасно дополнит ваш образ.

Козероги

Классика всегда в моде, и эта новогодняя ночь — не исключение. Встречайте 2023 год в маленьком черном платье с открытыми плечами. Волосы лучше подобрать. Образ дополнят интересные серьги золотистого оттенка. Также можно выбрать массивные черные серьги с элементами золота.

Водолеи

Ваша палитра в новогоднюю ночь должна быть светлой. Белый цвет или оттенки бежевого. Больше внимания необычным аксессуарам. Выбирайте серебристые оттенки и натуральные камни темных цветов.

Рыбы

Встречать новогоднюю ночь лучше в комфортном наряде. Мягкие ткани, объемные свитера, брюки-палаццо. Составляя образ для новогодней ночи, отдайте предпочтение стальным цветам, комбинируя их с оттенками темно-синего или фиолетового.