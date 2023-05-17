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Строго по календарю: сколько выходных в мае 2023

17 мая 2023, 09:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Календарь
Источник: Выходные в мае 2023: сколько будут отдыхать украинцы | Life

В мае 2023 года будет 8 выходных дней. В последний месяц весны это будут только субботы и воскресенья. Все из-за войны в Украине и особого положения в стране.

Так, в мае 2023 года будет сразу два государственных праздника, которые также должны быть выходными. Это День труда, который приходится на 1 число, и День победы над нацизмом во Второй мировой войне — 9 мая.

Однако пока длится военное положение, которое отменяет выходные дни на праздники в этот период.

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В мае украинцы будут работать 23 дня.

Выходные в мае 2023:

  • 6-7 мая;
  • 13-14 мая;
  • 20-21 мая;
  • 27-28 мая.

Май — богатый на праздники месяц. И пусть дополнительных выходных не ожидается, это не повод не отмечать международные, церковные и государственные важные даты. К примеру, 14 мая украинцы будут отмечать День матери, а 22 мая – День святителя Николая. Уже на 25 число приходится Вознесение Господнее, а 31 числа весь мир должен задуматься об отказе от табака, который негативно влияет на организм. Ознакомиться с полным календарем праздников мая 2023 можно на Фактах ICTV.

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