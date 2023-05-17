В мае 2023 года будет 8 выходных дней. В последний месяц весны это будут только субботы и воскресенья. Все из-за войны в Украине и особого положения в стране.

Так, в мае 2023 года будет сразу два государственных праздника, которые также должны быть выходными. Это День труда, который приходится на 1 число, и День победы над нацизмом во Второй мировой войне — 9 мая.

Однако пока длится военное положение, которое отменяет выходные дни на праздники в этот период.

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Выходные в мае 2023:

6-7 мая;

13-14 мая;

20-21 мая;

27-28 мая.

Май — богатый на праздники месяц. И пусть дополнительных выходных не ожидается, это не повод не отмечать международные, церковные и государственные важные даты. К примеру, 14 мая украинцы будут отмечать День матери, а 22 мая – День святителя Николая. Уже на 25 число приходится Вознесение Господнее, а 31 числа весь мир должен задуматься об отказе от табака, который негативно влияет на организм. Ознакомиться с полным календарем праздников мая 2023 можно на Фактах ICTV.