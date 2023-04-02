В мае месяце не мало церковных праздников, однако меньше, чем в апреле, когда верующие отметили Вербное воскресенье, Пасху и завершили Великий пост.
Несмотря на это, на последний месяц весны также приходится большой праздник, а именно — Вознесение Господне, которое празднуется на 40-ый день после Светлого Христового Воскресенья.
Есть и другие важные даты, о которых необходимо знать, поэтому мы решили составить календарь церковных праздников на май 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.
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Список религиозный праздников на май 2023
- 6 мая — день памяти великомученника Георгия Победоносца;
- 7 мая — Неделя 4-я после Пасхи;
- 14 мая — Неделя 5-я после Пасхи, священномученика Макария, митрополита Киевского;
- 17 мая — день памяти мученицы Пелагии;
- 21 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я после Пасхи;
- 22 мая — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
- 24 мая — день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия;
- 25 мая — Вознесение Господне;
- 28 мая — Неделя 7-я после Пасхи.
Также предлагаем вам ознакомится с церковным календарем на 2023 год, чтобы заранее знать, когда и какой праздник ожидается.