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Церковный календарь праздников на май 2023 — что будут отмечать верующие

2 апреля 2023, 13:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Церковный календарь праздников на май 2023 — что будут отмечать верующие
Источник: Depositphotos

В мае месяце не мало церковных праздников, однако меньше, чем в апреле, когда верующие отметили Вербное воскресенье, Пасху и завершили Великий пост.

Несмотря на это, на последний месяц весны также приходится большой праздник, а именно — Вознесение Господне, которое празднуется на 40-ый день после Светлого Христового Воскресенья.

Есть и другие важные даты, о которых необходимо знать, поэтому мы решили составить календарь церковных праздников на май 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.

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Список религиозный праздников на май 2023

  • 6 мая — день памяти великомученника Георгия Победоносца;
  • 7 мая — Неделя 4-я после Пасхи;
  • 14 мая — Неделя 5-я после Пасхи, священномученика Макария, митрополита Киевского;
  • 17 мая — день памяти мученицы Пелагии;
  • 21 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я после Пасхи;
  • 22 мая — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
  • 24 мая — день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия;
  • 25 мая — Вознесение Господне;
  • 28 мая — Неделя 7-я после Пасхи.

Также предлагаем вам ознакомится с церковным календарем на 2023 год, чтобы заранее знать, когда и какой праздник ожидается.

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