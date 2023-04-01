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Календарь праздников мая 2023: что будут отмечать украинцы

1 апреля 2023, 08:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Украинский сад в Ливерпуле

В мае украинцев ждет огромное количество праздников. Последний месяц весны начнется с Дня труда, а закончится Всемирным днем без табака.

Государственные праздники в мае 2023 тоже есть — это День труда, который приходится на 1 мая, и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы) — он приходится на 9 мая.

Церковные праздники в мае 2023 также будут — это День Святителя Николая, а также Вознесение Господнее.

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Факты ICTV составили подробный календарь праздников на май 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.

Календарь праздников на март 2023

  • 1 мая — День труда;
  • 3 мая — Всемирный день свободы печати;
  • 7 мая — День радио;
  • 8 мая — День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста;
  • 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
  • 12 мая — Всемирный день медицинских сестер;
  • 14 мая — День матери;
  • 15 мая — Международный день семей;
  • 17 мая — Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества;
  • 18 мая — Международный день музеев;
  • 20 мая  — День Европы, День науки, День банковских работников;
  • 21 мая — Дeнь памяти жертв политических репрессий;
  • 22 мая — День Святителя Николая;
  • 23 мая — День морской пехоты Украины;
  • 24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры;
  • 25 мая — Вознесение Господнее;
  • 28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины;
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН;
  • 31 мая — Всемирный день без табака.
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