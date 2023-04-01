В мае украинцев ждет огромное количество праздников. Последний месяц весны начнется с Дня труда, а закончится Всемирным днем без табака.

Государственные праздники в мае 2023 тоже есть — это День труда, который приходится на 1 мая, и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы) — он приходится на 9 мая.

Церковные праздники в мае 2023 также будут — это День Святителя Николая, а также Вознесение Господнее.

Сейчас смотрят

Факты ICTV составили подробный календарь праздников на май 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.

Календарь праздников на март 2023