В мае украинцев ждет огромное количество праздников. Последний месяц весны начнется с Дня труда, а закончится Всемирным днем без табака.
Государственные праздники в мае 2023 тоже есть — это День труда, который приходится на 1 мая, и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы) — он приходится на 9 мая.
Церковные праздники в мае 2023 также будут — это День Святителя Николая, а также Вознесение Господнее.
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Факты ICTV составили подробный календарь праздников на май 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.
Календарь праздников на март 2023
- 1 мая — День труда;
- 3 мая — Всемирный день свободы печати;
- 7 мая — День радио;
- 8 мая — День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста;
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер;
- 14 мая — День матери;
- 15 мая — Международный день семей;
- 17 мая — Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества;
- 18 мая — Международный день музеев;
- 20 мая — День Европы, День науки, День банковских работников;
- 21 мая — Дeнь памяти жертв политических репрессий;
- 22 мая — День Святителя Николая;
- 23 мая — День морской пехоты Украины;
- 24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры;
- 25 мая — Вознесение Господнее;
- 28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины;
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН;
- 31 мая — Всемирный день без табака.