У травні 2023 року буде 8 вихідних днів. Так, в останній місяць весни це будуть лише суботи та неділі. Усе через війну в Україні та особливий стан у країні.

Так, у травні 2023 року буде одразу два державні свята, які також мають бути вихідними. Це День праці, який припадає на 1 число, і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня.

Однак щонайменше до 20 травня 2023 року триватиме воєнний стан, який скасовує вихідні дні на свята в цей період.

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У травні українці працюватимуть 23 дні.

Вихідні в травні 2023:

6-7 травня;

13-14 травня;

20-21 травня;

27-28 травня.

Травень – багатий на свята місяць. І нехай додаткових вихідних не очікується, це не привід відзначати міжнародні, церковні та державні важливі дати. Наприклад, 14 травня українці відзначатимуть День матері, а 22 травня – День святителя Миколая. Уже на 25 число припадає Вознесіння Господнє, а 31 числа весь світ має замислитися про відмову від тютюну, який негативно впливає на організм. Ознайомитися з повним календарем свят травня 2023 року можна на Фактах ICTV.