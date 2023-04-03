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Строго за календарем: скільки вихідних у травні 2023

3 Квітня 2023, 11:39
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Календарь
Джерело: Pexels

У травні 2023 року буде 8 вихідних днів. Так, в останній місяць весни це будуть лише суботи та неділі. Усе через війну в Україні та особливий стан у країні.

Так, у травні 2023 року буде одразу два державні свята, які також мають бути вихідними. Це День праці, який припадає на 1 число, і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня.

Однак щонайменше до 20 травня 2023 року триватиме воєнний стан, який скасовує вихідні дні на свята в цей період.

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У травні українці працюватимуть 23 дні.

Вихідні в травні 2023:

  • 6-7 травня;
  • 13-14 травня;
  • 20-21 травня;
  • 27-28 травня.

Травень – багатий на свята місяць. І нехай додаткових вихідних не очікується, це не привід відзначати міжнародні, церковні та державні важливі дати. Наприклад, 14 травня українці відзначатимуть День матері, а 22 травня – День святителя Миколая. Уже на 25 число припадає Вознесіння Господнє, а 31 числа весь світ має замислитися про відмову від тютюну, який негативно впливає на організм. Ознайомитися з повним календарем свят травня 2023 року можна на Фактах ICTV.

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