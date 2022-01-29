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Сколько выходных дней будет в феврале 2022

29 января 2022, 13:00
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
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В феврале 2022 года украинцев ждет 8 нерабочих дней. В последний месяц зимы официальных праздников и дополнительных выходных не предвидится.

В феврале жители Украины будут работать 20 дней, а будут отдыхать традиционно по субботам и воскресеньям.

Выходные в феврале 2022:

  • 5-6 февраля;
  • 12-13 февраля;
  • 19-20 февраля;
  • 26-27 февраля.

Праздники в феврале 2022:

  • 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;
  • 6 февраля — Международный день бармена;
  • 8 февраля — День безопасного Интернета;
  • 9 февраля — Международный день стоматолога;
  • 11 февраля — Всемирный день больного;
  • 14 февраля — День святого Валентина, День компьютерщика;
  • 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне;
  • 17 февраля — День спонтанного проявления доброты;
  • 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни;
  • 21 февраля — Международный день родного языка;
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;
  • 28 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя;
  • 28 февраля — 6 марта — Масленица.

Также в феврале украинцы будут отмечать великий церковный праздник — Сретение Господне, которое всегда приходится на 15 число. Оно символизирует встречу Божьего Сына с человечеством.

Праздник относится к двунадесятым, то есть к тем, которые посвящены событиям из жизни Христа. Ознакомиться с полным списком православных праздников на февраль 2022 года можно в календаре Фактов ICTV.

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