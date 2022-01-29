В феврале 2022 года украинцев ждет 8 нерабочих дней. В последний месяц зимы официальных праздников и дополнительных выходных не предвидится.
В феврале жители Украины будут работать 20 дней, а будут отдыхать традиционно по субботам и воскресеньям.
Выходные в феврале 2022:
- 5-6 февраля;
- 12-13 февраля;
- 19-20 февраля;
- 26-27 февраля.
Праздники в феврале 2022:
- 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;
- 6 февраля — Международный день бармена;
- 8 февраля — День безопасного Интернета;
- 9 февраля — Международный день стоматолога;
- 11 февраля — Всемирный день больного;
- 14 февраля — День святого Валентина, День компьютерщика;
- 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне;
- 17 февраля — День спонтанного проявления доброты;
- 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни;
- 21 февраля — Международный день родного языка;
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;
- 28 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя;
- 28 февраля — 6 марта — Масленица.
Также в феврале украинцы будут отмечать великий церковный праздник — Сретение Господне, которое всегда приходится на 15 число. Оно символизирует встречу Божьего Сына с человечеством.
Праздник относится к двунадесятым, то есть к тем, которые посвящены событиям из жизни Христа. Ознакомиться с полным списком православных праздников на февраль 2022 года можно в календаре Фактов ICTV.