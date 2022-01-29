В феврале 2022 года украинцев ждет 8 нерабочих дней. В последний месяц зимы официальных праздников и дополнительных выходных не предвидится.

В феврале жители Украины будут работать 20 дней, а будут отдыхать традиционно по субботам и воскресеньям.

Выходные в феврале 2022:

5-6 февраля;

12-13 февраля;

19-20 февраля;

26-27 февраля.

Праздники в феврале 2022:

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;

6 февраля — Международный день бармена;

8 февраля — День безопасного Интернета;

9 февраля — Международный день стоматолога;

11 февраля — Всемирный день больного;

14 февраля — День святого Валентина, День компьютерщика;

15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне;

17 февраля — День спонтанного проявления доброты;

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни;

21 февраля — Международный день родного языка;

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;

28 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя;

28 февраля — 6 марта — Масленица.

Также в феврале украинцы будут отмечать великий церковный праздник — Сретение Господне, которое всегда приходится на 15 число. Оно символизирует встречу Божьего Сына с человечеством.

Праздник относится к двунадесятым, то есть к тем, которые посвящены событиям из жизни Христа. Ознакомиться с полным списком православных праздников на февраль 2022 года можно в календаре Фактов ICTV.