Лунный календарь на февраль 2022 предусматривает немало благоприятных и неблагоприятных дней. Небесное светило, а именно его фазы влияют не только на общее состояние человека, но и на его здоровье, настроение и реализацию задуманного.
Для того, чтобы знать, каким будет тот или иной день, необходимо посмотреть в лунный календарь и прислушаться к его рекомендациям.
Детальный лунный календарь на февраль 2022 и фазы небесного светила — далее в материале.
Фазы Луны в феврале 2022
- 1 февраля — новая Луна.
- 2-15 февраля — растущая Луна.
- 16 февраля — полнолуние.
- 17-28 февраля — убывающая Луна.
Лунный астропрогноз на 1 февраля
Благоприятный период для начинаний, реализации планов или продолжения старых. Также следует обратить внимание на свою пищу, возможно, начать диету или лечебное голодание.
Лунный астропрогноз на 2 февраля
Период активностей, борьбы и напора. Желательно направить всю позитивную энергию на реализацию добрых дел. В этот день также не стоит быть пассивным.
Лунный астропрогноз на 3 февраля
Нейтральный день, в который надо принимать любые решения обдумано. Не поддавайтесь на провокации, постарайтесь сохранить мир и спокойствие в душе.
Лунный астропрогноз на 4 февраля
Благоприятный период, в который можно браться за любую работу, реализовывать задуманное и достигать запланированных целей. Также следует попытаться избежать негативных влияний извне.
Лунный астропрогноз на 5 февраля
День прощения, любви и благодати. Лучше всего быть нейтральным в этот период, отдохнуть, расслабиться и провести время с пользой для себя.
Лунный астропрогноз на 6 февраля
Надо осторожно относиться к словам и думать, прежде чем говорить что-либо. Период благоприятный для деловой активности, не стоит лгать, сплетничать и поддаваться на провокации.
Лунный астропрогноз на 7 февраля
Сложный день для общения с партнерами. Лучше всего в этот период очиститься, проанализировать прошлое, устроить разгрузочный день. Хороший день для путешествий и переезда.
Лунный астропрогноз на 8 февраля
День обмана, обольщений и иллюзии. Следует контролировать свои эмоции и чувства, не поддаваться негативу, быть внимательным и осторожным.
Лунный астропрогноз на 9 февраля
Время творчества, воспоминаний, семейных традиций и укрепления связей. Общение с близкими поможет найти энергию для движения вперед. Лучше не проводить этот день в одиночестве.
Лунный астропрогноз на 10 февраля
Время сильной энергии, которую стоит направить на завершение начатых дел. Воплощение желаний и планов принесет желаемый результат. Также положительный период для длительных путешествий.
Лунный астропрогноз на 11 февраля
В этот период следует проявить милосердие и понимание. Хорошо будет подарить подарки близким. Также повышена вероятность конфликтов и разногласий, поэтому нужно быть аккуратнее.
Лунный астропрогноз на 12 февраля
Нельзя ссориться и сердиться на кого-либо. В этот не слишком благоприятный день следует быть аккуратнее, лучше всего — сделать доброе дело и не ждать ничего взамен.
Лунный астропрогноз на 13 февраля
Время самоанализа. Вероятен всплеск творческой энергии и активности.
Лунный астропрогноз на 14 февраля
Хороший период для разнообразных начинаний. Любые ваши предложения найдут отклик, потому не бойтесь их выдвигать.
Лунный астропрогноз на 15 февраля
Неблагоприятный день искушений. Проведите его с осторожностью и постарайтесь ни с кем не ссориться.
Лунный астропрогноз на 16 февраля
Гармоничный день, когда все находится в равновесии. Переизбыток сил направьте на творчество или физическую нагрузку, чтобы они не вылились в чем-то негативном.
Лунный астропрогноз на 17 февраля
Очень благоприятный день, который не стоит проводить в одиночестве. Этот период идеален для заключения брака или встречи со второй половинкой.
Лунный астропрогноз на 18 февраля
Неблагоприятное время, когда могут возникнуть неожиданные проблемы.
Лунный астропрогноз на 19 февраля
В эту дату лучше всего остаться дома и максимально избегать любого общения. Посвятите время очищению.
Лунный астропрогноз на 20 февраля
Период практик, очищения, тренировок и прозрения. Желательно побыть в одиночестве, поскольку могут быть конфликты и недопонимания.
Лунный астропрогноз на 21 февраля
В это время, без сомнений, следует отдаться своему делу, результаты могут вас сильно порадовать. Полезна коллективная работа, поездки и путешествия.
Лунный астропрогноз на 22 февраля
День обучения, интеллекта, раскрытия способностей и талантов. Благоприятный период для построения планов на будущее.
Лунный астропрогноз на 23 февраля
Противоречивый период, связанный с травлей и гонениями. Нельзя начинать новые дела, и надо быть предельно осторожным.
Лунный астропрогноз на 24 февраля
В этот период лучше посвятить себя неспешным делам. Сконцентрируйтесь на духовных проблемах, отдохните, расслабьтесь и проведите время для себя.
Лунный астропрогноз на 25 февраля
Все так же продолжайте неспешные дела и самоанализ. Извлеките уроки из прошлого и задайте себе цели.
Лунный астропрогноз на 26 февраля
Сложный день. Откажитесь от активностей и сохраните жизненные силы. Проанализируйте свой круг общения, исключите токсичных людей и посмотрите на жизнь трезвым взглядом.
Лунный астропрогноз на 27 февраля
В этот период хорошо завершить ранее начатое, пообщаться со старшими людьми и набраться от них мудрости.
Лунный астропрогноз на 28 февраля
Благоприятный период для покупок или ремонта. Возможны некоторые проблемы, но незначительные.