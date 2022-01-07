Лунный календарь на февраль 2022 предусматривает немало благоприятных и неблагоприятных дней. Небесное светило, а именно его фазы влияют не только на общее состояние человека, но и на его здоровье, настроение и реализацию задуманного.

Для того, чтобы знать, каким будет тот или иной день, необходимо посмотреть в лунный календарь и прислушаться к его рекомендациям.

Детальный лунный календарь на февраль 2022 и фазы небесного светила — далее в материале.

Фазы Луны в феврале 2022

1 февраля — новая Луна.

2-15 февраля — растущая Луна.

16 февраля — полнолуние.

17-28 февраля — убывающая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 февраля

Благоприятный период для начинаний, реализации планов или продолжения старых. Также следует обратить внимание на свою пищу, возможно, начать диету или лечебное голодание.

Лунный астропрогноз на 2 февраля

Период активностей, борьбы и напора. Желательно направить всю позитивную энергию на реализацию добрых дел. В этот день также не стоит быть пассивным.

Лунный астропрогноз на 3 февраля

Нейтральный день, в который надо принимать любые решения обдумано. Не поддавайтесь на провокации, постарайтесь сохранить мир и спокойствие в душе.

Лунный астропрогноз на 4 февраля

Благоприятный период, в который можно браться за любую работу, реализовывать задуманное и достигать запланированных целей. Также следует попытаться избежать негативных влияний извне.

Лунный астропрогноз на 5 февраля

День прощения, любви и благодати. Лучше всего быть нейтральным в этот период, отдохнуть, расслабиться и провести время с пользой для себя.

Лунный астропрогноз на 6 февраля

Надо осторожно относиться к словам и думать, прежде чем говорить что-либо. Период благоприятный для деловой активности, не стоит лгать, сплетничать и поддаваться на провокации.

Лунный астропрогноз на 7 февраля

Сложный день для общения с партнерами. Лучше всего в этот период очиститься, проанализировать прошлое, устроить разгрузочный день. Хороший день для путешествий и переезда.

Лунный астропрогноз на 8 февраля

День обмана, обольщений и иллюзии. Следует контролировать свои эмоции и чувства, не поддаваться негативу, быть внимательным и осторожным.

Лунный астропрогноз на 9 февраля

Время творчества, воспоминаний, семейных традиций и укрепления связей. Общение с близкими поможет найти энергию для движения вперед. Лучше не проводить этот день в одиночестве.

Лунный астропрогноз на 10 февраля

Время сильной энергии, которую стоит направить на завершение начатых дел. Воплощение желаний и планов принесет желаемый результат. Также положительный период для длительных путешествий.

Лунный астропрогноз на 11 февраля

В этот период следует проявить милосердие и понимание. Хорошо будет подарить подарки близким. Также повышена вероятность конфликтов и разногласий, поэтому нужно быть аккуратнее.

Лунный астропрогноз на 12 февраля

Нельзя ссориться и сердиться на кого-либо. В этот не слишком благоприятный день следует быть аккуратнее, лучше всего — сделать доброе дело и не ждать ничего взамен.

Лунный астропрогноз на 13 февраля

Время самоанализа. Вероятен всплеск творческой энергии и активности.

Лунный астропрогноз на 14 февраля

Хороший период для разнообразных начинаний. Любые ваши предложения найдут отклик, потому не бойтесь их выдвигать.

Лунный астропрогноз на 15 февраля

Неблагоприятный день искушений. Проведите его с осторожностью и постарайтесь ни с кем не ссориться.

Лунный астропрогноз на 16 февраля

Гармоничный день, когда все находится в равновесии. Переизбыток сил направьте на творчество или физическую нагрузку, чтобы они не вылились в чем-то негативном.

Лунный астропрогноз на 17 февраля

Очень благоприятный день, который не стоит проводить в одиночестве. Этот период идеален для заключения брака или встречи со второй половинкой.

Лунный астропрогноз на 18 февраля

Неблагоприятное время, когда могут возникнуть неожиданные проблемы.

Лунный астропрогноз на 19 февраля

В эту дату лучше всего остаться дома и максимально избегать любого общения. Посвятите время очищению.

Лунный астропрогноз на 20 февраля

Период практик, очищения, тренировок и прозрения. Желательно побыть в одиночестве, поскольку могут быть конфликты и недопонимания.

Лунный астропрогноз на 21 февраля

В это время, без сомнений, следует отдаться своему делу, результаты могут вас сильно порадовать. Полезна коллективная работа, поездки и путешествия.

Лунный астропрогноз на 22 февраля

День обучения, интеллекта, раскрытия способностей и талантов. Благоприятный период для построения планов на будущее.

Лунный астропрогноз на 23 февраля

Противоречивый период, связанный с травлей и гонениями. Нельзя начинать новые дела, и надо быть предельно осторожным.

Лунный астропрогноз на 24 февраля

В этот период лучше посвятить себя неспешным делам. Сконцентрируйтесь на духовных проблемах, отдохните, расслабьтесь и проведите время для себя.

Лунный астропрогноз на 25 февраля

Все так же продолжайте неспешные дела и самоанализ. Извлеките уроки из прошлого и задайте себе цели.

Лунный астропрогноз на 26 февраля

Сложный день. Откажитесь от активностей и сохраните жизненные силы. Проанализируйте свой круг общения, исключите токсичных людей и посмотрите на жизнь трезвым взглядом.

Лунный астропрогноз на 27 февраля

В этот период хорошо завершить ранее начатое, пообщаться со старшими людьми и набраться от них мудрости.

Лунный астропрогноз на 28 февраля

Благоприятный период для покупок или ремонта. Возможны некоторые проблемы, но незначительные.