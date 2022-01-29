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Скільки вихідних днів буде у лютому 2022

29 Січня 2022, 13:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
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У лютому 2022 року українців чекає 8 неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.

У лютому жителі України працюватимуть 20 днів, а відпочиватимуть традиційно по суботах та неділях.

Вихідні у лютому 2022:

  • 5-6 лютого;
  • 12-13 лютого;
  • 19-20 лютого;
  • 26-27 лютого.

Свята у лютому 2022:

  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена;
  • 8 лютого – День безпечного Інтернету;
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;
  • 11 лютого – Всесвітній день хворого;
  • 14 лютого – День святого Валентина, День комп’ютерника;
  • 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє;
  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти;
  • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні;
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
  • 28 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
  • 28 лютого – 6 березня – Масляна.

Також у лютому українці відзначатимуть велике церковне свято –  Стрітення Господнє, яке завжди припадає на 15 число. Воно символізує зустріч Божого Сина з людством.

Свято відноситься до двунадесятих, тобто до тих, які присвячені подіям з життя Христа. Ознайомитись із повним списком православних свят на лютий 2022 року можна у календарі Фактів ICTV.

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