Сретение Господне — один из самых больших праздников, которые отмечают христиане. Он символизирует встречу Иисуса Христа с человечеством, которая произошла через 40 дней после Рождества.

Традиционно, в этот день в церквях проходят богослужения, а для многих из нас это значит встречу Ветхого и Нового Заветов. По народному поверью, в этот день встречается зима и весна.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Сретением Господним в открытках, которые порадуют ваших друзей и близких даже на расстоянии. Уже совсем скоро весна заменит холодную зиму — время проводить отдых вместе со своей семьей.

Известно, что Сретение Господне появилось в церкви Иерусалима в IV веке. В этот день запрещено ссориться с близкими, а также заниматься рутиной — шить, вязать, а также заниматься тяжелым физическим трудом.

В этот день пусть деньги будут дома — если их дать взаймы, большой шанс что их не вернут. Также не нужно купаться в ванной и ходить в баню.

Уже совсем скоро наступит весна — март приготовил огромное количество праздников для украинцев. К примеру, на начало месяца приходится Масленица, а после нее — Международный женский день. Ознакомиться с полным календарем праздников марта 2022 можно на Фактах ICTV.