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Что нельзя делать на Благовещение: главные запреты на праздник

5 апреля 2023, 07:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Что нельзя делать на Благовещение: главные запреты на праздник
Источник: Depositphotos

Уже 7 апреля католики будут отмечать Благовещение. Это третий по величине праздник после Рождества и Пасхи для христиан.

Он означает благое известие, поскольку считается, что именно в этот день Дева Мария узнала, что станет матерью Иисуса Христа.

Как и в любой церковный праздник, существуют свои традиции, приметы и запреты, которые передаются с поколения в поколение.

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Одно из самых главных запретов касается венчания. Все из-за самой сути праздника — он несет в себе покаяние, а не мирское веселье. 

Есть также ограничения по уходу за собой. Если мыть голову и можно, то заплетать волосы в косички запрещено. Наши предки верили, что косы символизируют нить жизни, и в этот день можно изменить судьбу человека.

Запрещено давать деньги в долг. Есть большая вероятность, что эти средства можно уже не увидеть, а также привлечь финансовую неудачу на весь год.

Как в любой другой большой церковный праздник, запрещено заниматься тяжелым трудом — к примеру, копаться в земле на огороде, или садить цветы в саду.

Новую одежду лучше не носить, даже если ее специально готовили для праздника. Есть большая вероятность, что она порвется или испачкается.

Благовещение — это важный праздник с интересной историей, которая привела к появлению огромного количества традиций, и запретов. Узнать больше о важной дате можно на Фактах ICTV.

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