Що не можна робити на Благовіщення: головні заборони на свято

Уже 7 квітня католики відзначатимуть Благовіщення. Це третє за величиною свято після Різдва і Великодня для християн.

Воно означає добру звістку, оскільки вважається, що саме цього дня Діва Марія дізналася, що стане матір’ю Ісуса Христа.

Як і в будь-яке церковне свято, існують свої традиції, прикмети та заборони, які передаються з покоління в покоління.

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Що не можна робити на Благовіщення – топ 5 заборон читайте далі в матеріалі.

Одна з найголовніших заборон стосується вінчання. Все через саму суть свята – воно несе в собі покаяння, а не мирські веселощі.

Є також обмеження щодо догляду за собою. Якщо мити голову і можна, то заплітати волосся в коси заборонено. Наші предки вірили, що коси символізують нитку життя, і цього дня можна змінити долю людини.

Заборонено давати гроші в борг. Є велика ймовірність, що ці кошти можна вже не побачити, а також привернути фінансову невдачу на весь рік.

Як у будь-яке інше велике церковне свято, заборонено займатися важкою працею – приміром, копатися в землі на городі, або садити квіти в саду.

Новий одяг краще не носити, навіть якщо його спеціально готували для свята. Є велика ймовірність, що він порветься або забрудниться.

Благовіщення – це важливе свято з цікавою історією, яка призвела до появи величезної кількості традицій і заборон. Дізнатися більше про важливу дату можна на Фактах ICTV.