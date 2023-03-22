25 марта по григорианскому календарю отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это третий по важности церковный праздник в христианстве.
Название праздника означает благое известие, поскольку считается, что именно в этот день Дева Мария узнала, что станет матерью Иисуса Христа.
История праздника Благовещение Пресвятой Богородицы
Почитаемым церковным торжеством этот праздник стал в VI веке, однако первое его упоминание датируется II веком.
Как мы уже писали выше, Благовещение связано с большим событием в жизни Девы Марии, к которой явился архангел Гавриил. Первые слова, что он сказал Богородице, воспитывавшейся в Иерусалиме: — Радуйся, Благодатная! Господь с тобой. В ответ от нее последовало: — Так будет мне по слову твоему.
Так, зачатие Иисуса Христа стало искуплением грехопадения Евы, что поддалась искушению.
Дата 25 марта выбрана не случайно. Между ней и Рождеством Христовым — 25 декабря — ровно девять месяцев, что символизирует период вынашивания ребенка.
Благовещение символизирует начало искупления грехов, поскольку Господь воплотился в реальном мире.
Благовещение Пресвятой Богородицы – традиции
Как и в любой другой церковный праздник, в этот день верующие посещают храм. Они идут на праздничную литургию, моляться, а некоторые — выпускают голубей, поскольку верят, что именно эти птицы долетят до неба.
Также люди верят, что на Благовещение открываются небеса, а значит — Господь точно услышит все молитвы. Также в церквях заказывают молитвы за здоровье всей семьи.
Священники в этот день обычно надевают голубые рясы, приходят в этом цвете и прихожане.
Женщины обращаются к Пресвятой Богородице. Просят ее об удачном замужестве, детях и счастливой семейной жизни.
Также в этот день принято собираться за семейным праздничным столом, а перед Благовещением — провести генеральную уборку.
Что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы
- Запрещено заниматься любым физическим трудом, например, убирать в доме или сажать что-то на огороде.
- Нельзя брать деньги в долг или давать взаймы.
- Запрещено шить, вязать и заниматься любым другим рукоделием.
- В этот день нельзя даже мыть голову и заплетать косы. В народе говорят: — Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает.
- Нельзя сквернословить, ругаться, конфликтовать, обсуждать и осуждать кого-либо.
- Не стоит зажигать свечи.
- Венчание, крестины и другие обряды лучше запланировать на другой день.