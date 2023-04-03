Вербная неделя — шестая неделя Великого поста. В 2023 году длится со 2 по 8 апреля. Заканчивается 9 числа Вербным воскресеньем.
В этот период верующие стремятся к духовному очищению и продолжают поддерживать пост. А садоводы и огородники ожидают благоприятных дней для посадки будущего урожая.
Что можно сажать на Вербной неделе и в какие дни лучше это делать – рассказывают Факты ICTV.
Что и когда можно сажать в Вербную неделю
В Вербную неделю физический труд никто не отменял. Поэтому хозяева готовятся к новым посадкам.
2 апреля — Растущая луна
В этот день можно сажать лук и чеснок. Также рекомендуется проводить обработки растений.
Также можно сажать:
- подсолнечник
- мицелий
- лекарственные растения
- деревья: черешня
- боярышник, смородина
3-4 апреля — Растущая луна
3-4 апреля находятся под знаком Девы — лучшим для посева цветов. Это касается как и рассадного способа, так и высадки в открытый грунт.
- пионы
- бархатцы
- ирисы
- календула
- ротики садовые
Можно сажать:
- зеленые травы: базилик, розмарин
- мицелий
- лекарственные растения
- декоративные растения: сидераты, однолетники
5 апреля — Растущая луна
Согласно посевному календарю, под знак Весы высадка растений обещает среднюю плодородность. Однако плоды будут не менее вкусными.
Рекомендуется сажать:
- клубневые цветы
- горох
- огурцы
- лук, чеснок
- капуста
- базилик
- комнатные растения: гортензия, лилия, гелиотроп и т. д.
- перец
- редис
6 апреля — Полнолуние
В этот день советуют отдохнуть от садовых дел. Ведь сегодня растения достаточно чувствительны.
Если же вы хотите заняться работой на огороде, советуем:
- перекопать грядки
- удалить сорняки
- обработать землю
7-8 апреля — Убывающаялуна
Эти дни находятся под знаком Скорпиона. Поэтому считаются наиболее благоприятным для посева.
Рекомендуется сажать:
- цветы
- лекарственные растения
- деревья и ягодные кустарники: груша, айва, абрикос, вишня, слива, виноград
- редис
- морковь
- на рассаду: перец, огурцы, баклажаны, томаты
- батат
- сельдерей, петрушка
- лук, чеснок
- брокколи
- стручковые: фасоль, горох, чечевица
- кукуруза
Что нельзя сажать на Вербной неделе
В Вербную неделю не рекомендуется сажать:
- картофель
- свеклу