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Что можно сажать на Вербной неделе: благоприятные дни для посева

3 апреля 2023, 14:19
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
що садити на Вербний тиждень
Источник: Unsplash

Вербная неделя — шестая неделя Великого поста. В 2023 году длится со 2 по 8 апреля. Заканчивается 9 числа Вербным воскресеньем.

В этот период верующие стремятся к духовному очищению и продолжают поддерживать пост. А садоводы и огородники ожидают благоприятных дней для посадки будущего урожая.

Что можно сажать на Вербной неделе и в какие дни лучше это делать – рассказывают Факты ICTV.

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Что и когда можно сажать в Вербную неделю

В Вербную неделю физический труд никто не отменял. Поэтому хозяева готовятся к новым посадкам.

2 апреля — Растущая луна

В этот день можно сажать лук и чеснок. Также рекомендуется проводить обработки растений.

Также можно сажать:

  • подсолнечник
  • мицелий
  • лекарственные растения
  • деревья: черешня
  • боярышник, смородина

3-4 апреля — Растущая луна

3-4 апреля находятся под знаком Девы — лучшим для посева цветов. Это касается как и рассадного способа, так и высадки в открытый грунт.

  • пионы
  • бархатцы
  • ирисы
  • календула
  • ротики садовые

Можно сажать:

  • зеленые травы: базилик, розмарин
  • мицелий
  • лекарственные растения
  • декоративные растения: сидераты, однолетники

5 апреля — Растущая луна

Согласно посевному календарю, под знак Весы высадка растений обещает среднюю плодородность. Однако плоды будут не менее вкусными.

Рекомендуется сажать:

  • клубневые цветы
  • горох
  • огурцы
  • лук, чеснок
  • капуста
  • базилик
  • комнатные растения: гортензия, лилия, гелиотроп и т. д.
  • перец
  • редис

6 апреля — Полнолуние

В этот день советуют отдохнуть от садовых дел. Ведь сегодня растения достаточно чувствительны.

Если же вы хотите заняться работой на огороде, советуем:

  • перекопать грядки
  • удалить сорняки
  • обработать землю

7-8 апреля — Убывающаялуна

Эти дни находятся под знаком Скорпиона. Поэтому считаются наиболее благоприятным для посева.

Рекомендуется сажать:

  • цветы
  • лекарственные растения
  • деревья и ягодные кустарники: груша, айва, абрикос, вишня, слива, виноград
  • редис
  • морковь
  • на рассаду: перец, огурцы, баклажаны, томаты
  • батат
  • сельдерей, петрушка
  • лук, чеснок
  • брокколи
  • стручковые: фасоль, горох, чечевица
  • кукуруза

Что нельзя сажать на Вербной неделе

В Вербную неделю не рекомендуется сажать:

  • картофель
  • свеклу
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