Вербная неделя — шестая неделя Великого поста. В 2023 году длится со 2 по 8 апреля. Заканчивается 9 числа Вербным воскресеньем.

В этот период верующие стремятся к духовному очищению и продолжают поддерживать пост. А садоводы и огородники ожидают благоприятных дней для посадки будущего урожая.

Что можно сажать на Вербной неделе и в какие дни лучше это делать – рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Что и когда можно сажать в Вербную неделю

В Вербную неделю физический труд никто не отменял. Поэтому хозяева готовятся к новым посадкам.

2 апреля — Растущая луна

В этот день можно сажать лук и чеснок. Также рекомендуется проводить обработки растений.

Также можно сажать:

подсолнечник

мицелий

лекарственные растения

деревья: черешня

боярышник, смородина

3-4 апреля — Растущая луна

3-4 апреля находятся под знаком Девы — лучшим для посева цветов. Это касается как и рассадного способа, так и высадки в открытый грунт.

пионы

бархатцы

ирисы

календула

ротики садовые

Можно сажать:

зеленые травы: базилик, розмарин

мицелий

лекарственные растения

декоративные растения: сидераты, однолетники

5 апреля — Растущая луна

Согласно посевному календарю, под знак Весы высадка растений обещает среднюю плодородность. Однако плоды будут не менее вкусными.

Рекомендуется сажать:

клубневые цветы

горох

огурцы

лук

капуста

базилик

комнатные растения: гортензия, лилия, гелиотроп и т. д.

перец

редис

6 апреля — Полнолуние

В этот день советуют отдохнуть от садовых дел. Ведь сегодня растения достаточно чувствительны.

Если же вы хотите заняться работой на огороде, советуем:

перекопать грядки

удалить сорняки

обработать землю

7-8 апреля — Убывающаялуна

Эти дни находятся под знаком Скорпиона. Поэтому считаются наиболее благоприятным для посева.

Рекомендуется сажать:

цветы

лекарственные растения

деревья и ягодные кустарники: груша, айва, абрикос, вишня, слива, виноград

редис

морковь

на рассаду: перец, огурцы, баклажаны, томаты

батат

сельдерей, петрушка

лук, чеснок

брокколи

стручковые: фасоль, горох, чечевица

кукуруза

Что нельзя сажать на Вербной неделе

В Вербную неделю не рекомендуется сажать: