Традиційно цибулю садять двічі на рік: восени й навесні. Ця рослина універсальна і може рости як на городі, так і в домашніх умовах. Процес висадки може здатися важким, але результатом ви будете задоволені.

Про те, як посадити цибулю весною, розповідають Факти ICTV.

Коли садити цибулю

Посів цибулі зазвичай розпочинається із середини березня. Для отримання врожаю краще садити її, коли прогріється земля хоча б до 10 градусів. Через низькі температури та заморозки цибуля може почати згнивати.

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Найкращі дні для посіву цибулі

9-13, 16-17, 29 – березень;

7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27 – квітень.

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Як підготувати ґрунт

Садити цибулю потрібно на сонячному місці. Проте майте на увазі, що цю рослину не радять вирощувати на одному й тому ж місці декілька років поспіль.

Виберіть ділянку і перекопайте її перед посівом, щоб “розпушити” землю. Як добриво можете використати перегній або компост – 5 кг на 1 кв. м, фосфор і калій – 30 г на 1 кв. м.

Якщо земля важка – додайте на грядки пісок.

Ґрунт краще вибирати нейтральний і суглинний, не кислий.

Потурбуйтесяя, щоб рослина не була в тіні.

Як підготувати насіння

Насіння цибулі повинне бути не старшим від двох років, а найкраще – купити свіже.

Перед посівом замочити насіння на 24 години і змінювати воду кожні 4 години.

Тримайте насіння в прохолодному місці в темноті.

Як садити цибулю

Зробіть невеликі лунки в ґрунті на відстані 10-15 см, завглибшки 2-4 см.

Відстань між рядками – 15-20 см.

Цибулини висаджуйте вертикально і легенько вдавлюйте в землю.

Присипте землею в 1-2 см, не утрамбовуючи.

Сходить цибуля в залежності від температури повітря. Зазвичай, за 7-14 днів.

Догляд за цибулею