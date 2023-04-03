Вербний тиждень – шостий тиждень Великого посту. У 2023 році триває з 2 по 8 квітня. Закінчується 9 числа Вербною неділею.
У цей період віряни прагнуть до духовного очищення і продовжують підтримувати піст. А садівники й городники очікують сприятливих днів для посадки майбутнього врожаю.
Що можна садити у Вербний тиждень і в які дні краще це робити – розповідають Факти ICTV.
Що і коли можна садити у Вербний тиждень
У Вербний тиждень фізичну працю ніхто не скасовував. Тому господарі готуються до нових справ.
2 квітня – Місяць росте
Цього дня можна садити цибулю і часник. Також рекомендується проводити обробку рослин.
Також можна садити:
- соняшник
- міцелій
- лікарські рослини
- дерева: черешня
- глід, смородина
3-4 квітня – Місяць росте
3-4 квітня перебувають під знаком Діви – найкращим для посіву квітів. Це стосується як і розсадного способу, так і висаджування у відкритий ґрунт.
- півонії
- чорнобривці
- іриси
- календула
- ротики садові
Також можна садити:
- зелені трави: базилік, розмарин
- міцелій
- лікарські рослини
- декоративні рослини: сидерати, однорічники
5 квітня – Місяць росте
Згідно з посівним календарем, під знак Терези висадка рослин обіцяє середню родючість. Проте плоди будуть не менш смачними.
Рекомендується садити:
- бульбові квіти
- горох
- огірки
- цибуля, часник
- капуста
- базилік
- кімнатні рослини: гортензія, лілія, геліотроп тощо
- перець
- редис
6 квітня – Повня
У цей день радять відпочити від садових справ. Адже сьогодні рослини досить чутливі.
Якщо ж ви хочете зайнятися роботою на городі, радимо:
- перекопати грядки
- видалити бур’яни
- обробити землю
7-8 квітня – Спадний місяць
Ці дні перебувають під знаком Скорпіона. Тому вважаються найсприятливішими для посіву.
Рекомендується садити:
- квіти
- лікарські рослини
- дерева й ягідні кущі: груша, айва, абрикос, вишня, слива, виноград
- редис
- морква
- на розсаду: перець, огірки, баклажани, томати
- батат
- селера, петрушка
- цибуля, часник
- брокколі
- стручкові: квасоля, горох, сочевиця
- кукурудза
Що не можна садити на Вербний тиждень
У Вербний тиждень не радять садити:
- картоплю
- буряки