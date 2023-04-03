Вербний тиждень – шостий тиждень Великого посту. У 2023 році триває з 2 по 8 квітня. Закінчується 9 числа Вербною неділею.

У цей період віряни прагнуть до духовного очищення і продовжують підтримувати піст. А садівники й городники очікують сприятливих днів для посадки майбутнього врожаю.

Що можна садити у Вербний тиждень і в які дні краще це робити – розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Що і коли можна садити у Вербний тиждень

У Вербний тиждень фізичну працю ніхто не скасовував. Тому господарі готуються до нових справ.

2 квітня – Місяць росте

Цього дня можна садити цибулю і часник. Також рекомендується проводити обробку рослин.

Також можна садити:

соняшник

міцелій

лікарські рослини

дерева: черешня

глід, смородина

3-4 квітня – Місяць росте

3-4 квітня перебувають під знаком Діви – найкращим для посіву квітів. Це стосується як і розсадного способу, так і висаджування у відкритий ґрунт.

півонії

чорнобривці

іриси

календула

ротики садові

Також можна садити:

зелені трави: базилік, розмарин

міцелій

лікарські рослини

декоративні рослини: сидерати, однорічники

5 квітня – Місяць росте

Згідно з посівним календарем, під знак Терези висадка рослин обіцяє середню родючість. Проте плоди будуть не менш смачними.

Рекомендується садити:

бульбові квіти

горох

огірки

цибуля

капуста

базилік

кімнатні рослини: гортензія, лілія, геліотроп тощо

перець

редис

6 квітня – Повня

У цей день радять відпочити від садових справ. Адже сьогодні рослини досить чутливі.

Якщо ж ви хочете зайнятися роботою на городі, радимо:

перекопати грядки

видалити бур’яни

обробити землю

7-8 квітня – Спадний місяць

Ці дні перебувають під знаком Скорпіона. Тому вважаються найсприятливішими для посіву.

Рекомендується садити:

квіти

лікарські рослини

дерева й ягідні кущі: груша, айва, абрикос, вишня, слива, виноград

редис

морква

на розсаду: перець, огірки, баклажани, томати

батат

селера, петрушка

цибуля, часник

брокколі

стручкові: квасоля, горох, сочевиця

кукурудза

Що не можна садити на Вербний тиждень

У Вербний тиждень не радять садити: