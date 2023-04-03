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Що можна садити на Вербному тижні: сприятливі дні для посіву

3 Квітня 2023, 14:19
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
що садити на Вербний тиждень
Джерело: Unsplash

Вербний тиждень – шостий тиждень Великого посту. У 2023 році триває з 2 по 8 квітня. Закінчується 9 числа Вербною неділею.

У цей період віряни прагнуть до духовного очищення і продовжують підтримувати піст. А садівники й городники очікують сприятливих днів для посадки майбутнього врожаю.

Що можна садити у Вербний тиждень і в які дні краще це робити – розповідають Факти ICTV.

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Що і коли можна садити у Вербний тиждень

У Вербний тиждень фізичну працю ніхто не скасовував. Тому господарі готуються до нових справ.

2 квітня – Місяць росте

Цього дня можна садити цибулю і часник. Також рекомендується проводити обробку рослин.

Також можна садити:

  • соняшник
  • міцелій
  • лікарські рослини
  • дерева: черешня
  • глід, смородина

3-4 квітня – Місяць росте

3-4 квітня перебувають під знаком Діви – найкращим для посіву квітів. Це стосується як і розсадного способу, так і висаджування у відкритий ґрунт.

  • півонії
  • чорнобривці
  • іриси
  • календула
  • ротики садові

Також можна садити:

  • зелені трави: базилік, розмарин
  • міцелій
  • лікарські рослини
  • декоративні рослини: сидерати, однорічники

5 квітня – Місяць росте

Згідно з посівним календарем, під знак Терези висадка рослин обіцяє середню родючість. Проте плоди будуть не менш смачними.

Рекомендується садити:

  • бульбові квіти
  • горох
  • огірки
  • цибуля, часник
  • капуста
  • базилік
  • кімнатні рослини: гортензія, лілія, геліотроп тощо
  • перець
  • редис

6 квітня – Повня

У цей день радять відпочити від садових справ. Адже сьогодні рослини досить чутливі.

Якщо ж ви хочете зайнятися роботою на городі, радимо:

  • перекопати грядки
  • видалити бур’яни
  • обробити землю

7-8 квітня – Спадний місяць

Ці дні перебувають під знаком Скорпіона. Тому вважаються найсприятливішими для посіву.

Рекомендується садити:

  • квіти
  • лікарські рослини
  • дерева й ягідні кущі: груша, айва, абрикос, вишня, слива, виноград
  • редис
  • морква
  • на розсаду: перець, огірки, баклажани, томати
  • батат
  • селера, петрушка
  • цибуля, часник
  • брокколі
  • стручкові: квасоля, горох, сочевиця
  • кукурудза

Що не можна садити на Вербний тиждень

У Вербний тиждень не радять садити:

  • картоплю
  • буряки
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