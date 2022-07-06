Ивана Купала традиционно связывается с мистикой и сильной магической энергетикой. Об этом празднике ходит немало слухов еще со времен Киевской Руси. Наши бабушки и дедушки верили в силу Ивана Купала, поэтому сегодня мы подготовили список обрядов, которые могут изменить вашу жизнь.
- Денежный обряд
Этот обряд напрямую связан с заговором, который может увеличить ваш доход. Для этого необходимо выйти на улицу ночью с 6 на 7 июля, взяв 12 монеток любого номинала. Не забывайте держать монеты именно в левой руке, протяните левую руку вперед и откройте ладонь, направляя ее к луне, так чтобы ее свет падал на монеты. А потом произнесите такой заговор: “Все, что растет и живет, увеличивается от света солнечного, а деньги от лунного. Растите, увеличивайтесь и меня (ваше имя) обогатите, ко мне придите”. Данные слова нужно произносить тихо, повторяя семь раз.
- Обряд на любовь
Как вы уже могли понять, слова обладают большой силой. Поэтому обряд на любовь также связан с заговором. Если вы хотите построить отношения в ближайшем будущем, то выполните такой ритуал:
Наберите воды в стакан, затем трижды произнесите следующие слова: “(Имя), вот твоя вода, иди сюда”. Проговаривайте слова тихо, чтобы ни один человек вас не услышал. Тогда стакан с водой поставьте на подоконник на всю ночь, на следующее утро воду вылейте во двор.
- Обряд на воде
Данный обряд поможет любому вашему желанию свершиться. Для этого наберите в сосуд воды, а затем загадайте желание. После – бросьте камешек в воду и считайте круги, которые появятся на воде. Количество таких кругов и будет означать ответ на ваш вопрос: четное количество говорит о том, что желание исполнится, а нечетное количество – наоборот, что желание не исполнится.
Не стоит недооценивать силу дня Ивана Купала, попробуйте использовать его энергетику в свою пользу. Ведь данные ритуалы не трудны, но, говорят, они работают. Недаром они передаются в течение стольких веков.