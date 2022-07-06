Ивана Купала традиционно связывается с мистикой и сильной магической энергетикой. Об этом празднике ходит немало слухов еще со времен Киевской Руси. Наши бабушки и дедушки верили в силу Ивана Купала, поэтому сегодня мы подготовили список обрядов, которые могут изменить вашу жизнь.

Денежный обряд

Этот обряд напрямую связан с заговором, который может увеличить ваш доход. Для этого необходимо выйти на улицу ночью с 6 на 7 июля, взяв 12 монеток любого номинала. Не забывайте держать монеты именно в левой руке, протяните левую руку вперед и откройте ладонь, направляя ее к луне, так чтобы ее свет падал на монеты. А потом произнесите такой заговор: “Все, что растет и живет, увеличивается от света солнечного, а деньги от лунного. Растите, увеличивайтесь и меня (ваше имя) обогатите, ко мне придите”. Данные слова нужно произносить тихо, повторяя семь раз.

Обряд на любовь

Как вы уже могли понять, слова обладают большой силой. Поэтому обряд на любовь также связан с заговором. Если вы хотите построить отношения в ближайшем будущем, то выполните такой ритуал:

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Наберите воды в стакан, затем трижды произнесите следующие слова: “(Имя), вот твоя вода, иди сюда”. Проговаривайте слова тихо, чтобы ни один человек вас не услышал. Тогда стакан с водой поставьте на подоконник на всю ночь, на следующее утро воду вылейте во двор.

Обряд на воде

Данный обряд поможет любому вашему желанию свершиться. Для этого наберите в сосуд воды, а затем загадайте желание. После – бросьте камешек в воду и считайте круги, которые появятся на воде. Количество таких кругов и будет означать ответ на ваш вопрос: четное количество говорит о том, что желание исполнится, а нечетное количество – наоборот, что желание не исполнится.

Не стоит недооценивать силу дня Ивана Купала, попробуйте использовать его энергетику в свою пользу. Ведь данные ритуалы не трудны, но, говорят, они работают. Недаром они передаются в течение стольких веков.