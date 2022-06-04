Июль порадует украинцев огромным количеством праздников. В средине лета свой профессиональный день будут отмечать налоговики, рыбаки, бухгалтера и аудиторы.

Также не забыли и про государственный важный праздник — День крещения Киевской Руси — Украины. Оно приходится на 28 июля.

Календарь праздников на июль 2022 — список

1 июля — День архитектуры Украины, День государственного регистратора;

2 июля — День налоговика Украины;

3 июля — День Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, День работников морского и речного флота;

4 июля — День судебного эксперта, День Национальной полиции Украины;

7 июля — День работника природно-заповедного дела;

8 июля — День семьи;

10 июля — День рыбака;

11 июля — Всемирный день народонаселения;

12 июля — Всемирный день бортпроводника;

15 июля — День украинских миротворцев;

16 июля — День бухгалтера и аудитора;

17 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

18 июля — Международный день Нельсона Манделы;

19 июля — День тренера;

20 июля — День шахмат в Украине;

28 июля — День крещения Киевской Руси — Украины , День Украинской Государственности, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста;

29 июля — День системного администратора, День сил специальных операций Вооруженных сил Украины;

31 июля — День работников торговли.