Июль порадует украинцев огромным количеством праздников. В средине лета свой профессиональный день будут отмечать налоговики, рыбаки, бухгалтера и аудиторы.
Также не забыли и про государственный важный праздник — День крещения Киевской Руси — Украины. Оно приходится на 28 июля.
Календарь праздников на июль 2022 — список
- 1 июля — День архитектуры Украины, День государственного регистратора;
- 2 июля — День налоговика Украины;
- 3 июля — День Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, День работников морского и речного флота;
- 4 июля — День судебного эксперта, День Национальной полиции Украины;
- 7 июля — День работника природно-заповедного дела;
- 8 июля — День семьи;
- 10 июля — День рыбака;
- 11 июля — Всемирный день народонаселения;
- 12 июля — Всемирный день бортпроводника;
- 15 июля — День украинских миротворцев;
- 16 июля — День бухгалтера и аудитора;
- 17 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
- 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;
- 19 июля — День тренера;
- 20 июля — День шахмат в Украине;
- 28 июля — День крещения Киевской Руси — Украины, День Украинской Государственности, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста;
- 29 июля — День системного администратора, День сил специальных операций Вооруженных сил Украины;
- 31 июля — День работников торговли.
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